才送走風雨動盪的2020年，在新的一年起頭，台灣就迎來一波波接力賽般的霸王級寒流，破歷史紀錄的低溫酷寒凍得大家冷吱吱，不過有關注國內機車市場的消費者早已嗅出煙硝味，2輪級距的烈焰戰火於年初之時的國際摩托車展便已揭開序幕，除了油車陣營希望能延續去年破百萬年度銷量的氣勢再創高峰 ; 另方面，於2020年慘遭壓制的電車陣營，多方的反攻計劃也正全面醞釀中。

因經濟部工業局日前（7日）才宣布2021年新的電動機車補助方案，將維持每輛7,000元(含重型及輕型)、小型輕型等級則為5,100元，採用國產電池芯另加碼補助3,000元，這無疑是為去年飽受打擊的電車陣營補了一針強心劑，也為2021的2輪之爭製造更多的變數與可看性！

在2輪電車陣營中，首先吹響反擊號角的即是2018年底加入PBGN陣營的摩特動力，繼2019發表的PGO Ur1之後，第二款電動作品Ur2 PLUS也於昨（13日）正式發表。屬綠牌（小型）電動機車的Ur2 PLUS除可享工業局的7,000元補助、環保署的1,000元（輕型）及各地方政府補助外，PGO更加碼5,000元購車折扣早鳥方案，由電車陣營反攻第一彈態勢看來，便知道電動2輪在今年放電發功將會是來真的！

當然，除了PGO以外，同是PBGN陣營的AEON宏佳騰亦將在2021年首推綠牌電動作品Ai-4 ever及商用電動三輪車Ai-2 Gather；最新近加入PBGN聯盟的中華eMOVING旗下以Gogoro2為基礎開發的白牌電動車已蓄勢待發。而SUZUKI台鈴e-Ready則可望在農曆年後推出高階運動版本的第二款電動車。

不僅電動新車在這新年度裡將以接力方式陸續發表，PBGN聯盟各品牌也在元月搭配各種折扣促銷攻勢吸引消費者上門。

光陽「iONEX 3.0」計劃 目標人人渴望

面對電車陣營來勢洶洶地反擊，以及2021年政府對燃油機車補助一口氣少逾3,000元的衝擊，包括龍頭光陽KYMCO及三陽SYM皆自辦補助力推購車優惠方案，同時搭配多款新世代車型上市，以穩固油車防線。以光陽KYMCO為例，為了慶祝2020年豪奪國內機車21連霸，霸氣推出「牛轉新機」優惠專案，指定車款加碼2,000～3,000千元不等賀歲金，希冀以衛冕姿態並延續去年底的驚人買氣，續拚2021年紅盤業績。

而於稍早的2021國際摩托車展中，光陽也由號稱「最強白牌」的KRV 180及全新冒險大羊DT X360領軍強攻國內大型速克達級距，其中，KRV開出11.28～12.38萬元 ; DT X360開出19.8萬元，雙雙以極具競爭力的售價引發討論聲量及購車熱潮，全力穩固油車高市佔率的基本盤，力拚國內市場連22年衛冕超狂霸業！

光陽KYMCO於2021國際摩托車展中，由KRV 180及DT X360領軍，並搭配極具競爭力的售價引發搶車潮。而為慶祝2020年豪奪21連霸，霸推「牛轉新機」優惠專案，指定車款加碼2,000～3,000千元賀歲金，續拚2021年紅盤業績。(圖/業者提供)

值得一提的是，面對Gogoro為首的PBGN聯盟高分貝叫陣以及全球化的綠色浪潮，國內2輪龍頭大廠光陽KYMCO將以全面升級的「iONEX 3.0」積極回應。事實上，KYMCO執行長柯俊斌於2021國際摩托車展即低調透露相關訊息表示，光陽的電動車反擊計劃將於2021年全面展開，首波攻勢將在1月27日以打造「每個人都渴望購買的電動車」為目標正式對國人發表。

據了解，「iONEX 3.0」計劃除了是電動化新機種登場，包括最核心的電池模組技術也將一併升級。新車型在馬達輸出功率、續航力、性能及人體工學等舒適設計上均大幅躍進，包括備受矚目的Noodoe車聯網功能也將納入。至於電力網方面，「iONEX 3.0」將採充電、換電併行，方便讓車主依需求自行選擇。

面對電車陣營反擊，光陽全面超越的「iONEX 3.0」計劃已倒數進行中，除了升級的軟硬體規格外，更以打造「每個人都渴望購買的電動車」為目標。(圖/業者提供)

一如光陽KYMCO執行長柯俊斌之前一再強調，光陽KYMCO是一個國際品牌，因此即將隆重呈獻的「iONEX 3.0」計劃將不僅只是要對應國內電動機車市場競爭，有備而來且更加成熟的「iONEX 3.0」未來更有可能進入東協、中國、甚至是歐陸地區市場，隨著1月27日腳步逼近，高舉返工旗幟的光陽「iONEX 3.0」將有什麼驚人之舉，眾車迷們且拭目以待！

(中時新聞網)