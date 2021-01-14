受到市場預期美國新當選總統拜登團隊將完全執政，未來可能擴大財政刺激、帶動受到疫情打擊的經濟環境，致近期美債殖利率緩步走揚。瑞銀精選債券收益組合基金經理人周佑侖認為，在美債殖利率走高下，債市投資價值逐漸浮現，其中又以亞高收具備較大的利差收斂行情，成為被看好的投資標的。

周佑侖表示，根據彭博社資料顯示，到1月12日止，亞洲高收益債殖利率為7.05％，較10年平均的6.56％還高出49個基本點，相對於其他債券種類多已到十年區間的下緣來看，目前就屬亞高收最具有利差收斂行情可期，是當前較有利基的債市標的。

為掌握後疫情時代債市上檔契機，瑞銀投信與第一銀行將於1月18日起推出瑞銀精選債券收益組合基金，透過五成投資等級債與五成風險性資產的配置，達到相對抗震的效果外，更輔以瑞銀投信特有的融入ESG選債流程所推出的商品，滿足市場投資人對追求收益的投資需求。

周佑侖表示，在可預見的未來，各國現金利率和債券收益率都將維持極低水準；市場再度追捧收益率的需求仍高，意味著投資人需要重新審視現金和債券在投資組合中的作用，並考慮在相對保守的投資策略中提高一點主動性，也就是增加具有較高收益率的債券標的，藉以掌握收益率。

亞洲債券除了具備價值面優勢外，也具備基本面支撐。周佑侖指出，目前許多東亞國家持續交出相對優異的經濟數據，尤其是中國，更保持領先的增長動力，全球許多訂單相繼轉往中國，讓中國訂單大爆發的情況下，經濟可望出現強力回彈力道。

因為亞洲各國央行持續寬鬆的政策，主要區域公司的基本面仍佳，加上中國具支撐性的政策面和經濟活動的強力復甦，支撐亞州債市前景持續看好。周佑侖認為，在全球再通膨交易氛圍下，代工以及製造業出口為主的亞洲，將更易受惠於景氣循環帶動，讓基本面與價值面兼具的亞州債市成為資金的避風港。

瑞銀投信總經理焦訢則表示，2020年除了疫情受關注外，投資市場上則是出現新風潮，即：ESG相關概念投資商品快速崛起，這包括股票市場和債券市場。

根據瑞銀資產管理研究發現，全球ESG意識抬頭，永續投資規模在過去七年成長超過一倍，從2012年的13.3兆美元翻倍至2018年的30.7兆美元。經歷2020年新冠疫情過後，ESG投資議題更蔚為主流，這股趨勢今年將會持續延燒，預計到2036年，ESG相關基金規模預計將大幅成長到150兆美元。

焦訢進一步表示，ESG概念的債券商品也是呈現逐年增加的趨勢。根據彭博社的資料顯示，2020年全年的ESG概念新發行量達到4000億美元，創下新高的紀錄；其中包含綠色債券2150億、社會債券1335億、永續債券614億；預期到2021年底止，綠色債券市場規模將可能超過1兆美元的規模。

焦訢強調，因為愈重視永續概念、ESG評等較高的發債企業，通常財務體質愈佳、違約風險愈低，能夠為債券投資人創造更佳的報酬率，波動率也較低，整體風險後報酬勝過一般債券，如果再搭配主動式操作，更能創造出色的績效。

(旺報 )