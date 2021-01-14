馬來西亞1月出口恐大減，加上主要出口市場中國允諾會提高對手印尼棕櫚油的進口量，馬國棕櫚油期貨14日盤中重挫多達5％，創8個月來最大單日跌幅。馬來西亞衍生品交易所3月交割的棕櫚油合約，周四收跌4.4％，報每噸3,530馬幣，觸及去年12月29日來最低點。棕櫚油價格暴跌，主要是市場擔心1月前半個月的出口量恐劇縮40％。

(工商 )