馬國棕櫚油重挫5％ 八個月來最大單日跌幅 20:402021/01/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞1月出口恐大減，加上主要出口市場中國允諾會提高對手印尼棕櫚油的進口量，馬國棕櫚油期貨14日盤中重挫多達5％，創8個月來最大單日跌幅。馬來西亞衍生品交易所3月交割的棕櫚油合約，周四收跌4.4％，報每噸3,530馬幣，觸及去年12月29日來最低點。棕櫚油價格暴跌，主要是市場擔心1月前半個月的出口量恐劇縮40％。 《國際油價》疫情嚴峻 原油期貨回落 《商情》憂需求下滑 拖累馬來西亞棕櫚油收低 (工商 ) #棕櫚油 #馬國 #最大單日跌幅 #馬來西亞 #重挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股午後跌幅擴大 上證收盤跌0.9％ 16:202021/01/14 財經 台積電ADR跌逾3% 股價重挫18元摜破600元 10:302021/01/14 財經 加計月配，配息率逾9％ 最大台股基金 首度年終配息 04:102021/01/14 金融．稅務 外送員趕單事故多 彰化去年319件 04:102021/01/14 地方新聞 《日股》日經半日飆392點 再創30年新高 12:162021/01/14 財經 《國際社會》最新! 東京1502新確診者 連兩日逾千位 14:322021/01/14 財經 《日股》曾逼近兩萬九 日經再收30年新高 15:402021/01/14 財經 日盛投信：中國基本面續回溫 帶旺中國平衡型基金表現 15:302021/01/14 財經 GU涼感立體口罩強勢登台 2款防疫時尚單品必收 18:212021/01/14 潮流 《盤中解析》「積」情消退 鴻家軍駕電動車搶主流 11:082021/01/14 財經 《盤後解析》車電獨「鴻」 護守15700點 14:152021/01/14 財經 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 兩國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 巨額投資太狂 台積電法說大驚奇 明天4檔沾光爆發 - 財經 砲轟川普一無所知 前馬國首相：拜登將結束1愚蠢戰爭 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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