美元走升打壓需求 LME銅價下挫 20:412021/01/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國準總統拜登擬灑2兆美元紓困，帶動自3年低點反彈的美元加速走升，美元計價的金屬對持有其他貨幣的買家來說變貴，因而打壓需求，14日倫敦金屬交易所（LME）銅價走跌。周四LME3個月期銅跌0.5％，來到每噸7,972.50美元。美國銀行（BofA）調升2021年基本金屬目標價，銅價由原估的7,588美元上調至8,725美元。 不畏疫情 潮州春節市集標價25萬再創天價 總租金破700萬 《商情》買盤進場 激勵LME期銅走升 (工商 ) #LME #銅價 #打壓 #拜登 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯同步回檔 新台幣終結連二升 17:322021/01/14 財經 《韓股》散戶對作外資 KOSPI平盤震盪激烈 11:422021/01/14 財經 《國際金融》等候美刺激方案 歐股續揚 17:052021/01/14 財經 《商情》獲利了結 紐約棉花期貨走跌 10:002021/01/14 財經 《類股》美紓困規模欲小不易 比特幣恐死灰復燃 11:592021/01/14 財經 《國際金融》拜登將送大紅包 美元續揚 14:322021/01/14 財經 中鋼內銷盤價 創11個月新高 04:102021/01/14 證券．權證 《半導體》ADR愁雲 台積摔下600元 10:172021/01/14 財經 台積電ADR跌逾3% 股價重挫18元摜破600元 10:302021/01/14 財經 《商情》政治不確定性高 支撐紐約期金走揚 10:002021/01/14 財經 不畏疫情！潮州春節市集標價25萬再創天價 總租金創紀錄破700萬 17:452021/01/14 寶島 財經熱門新聞 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 美CEO一句話讓台積電狂噴40％ 如今恐成最大惡夢 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 拜登上任台美關係慘了？ 作家：台積電神助攻躲災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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