美國準總統拜登擬灑2兆美元紓困，帶動自3年低點反彈的美元加速走升，美元計價的金屬對持有其他貨幣的買家來說變貴，因而打壓需求，14日倫敦金屬交易所（LME）銅價走跌。周四LME3個月期銅跌0.5％，來到每噸7,972.50美元。美國銀行（BofA）調升2021年基本金屬目標價，銅價由原估的7,588美元上調至8,725美元。

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