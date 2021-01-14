儘管中國原油進口及美國原油庫存數據皆傳來正面消息，仍不敵歐洲確診數激增和中國疫情再起多處封城的噩耗，14日國際油價走軟。周四倫敦布蘭特期油跌36美分，來到每桶55.70美元；紐約期貨跌26美分，來到每桶52.65美元。但石油經紀商PVM分析師瓦賈（Tamas Varga）指出，鑑於沙烏地阿拉伯減少供油給部分亞洲買家，油價回檔時間不會太長。

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