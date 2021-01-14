歐洲、中國疫情止不住 油價走疲 20:392021/01/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管中國原油進口及美國原油庫存數據皆傳來正面消息，仍不敵歐洲確診數激增和中國疫情再起多處封城的噩耗，14日國際油價走軟。周四倫敦布蘭特期油跌36美分，來到每桶55.70美元；紐約期貨跌26美分，來到每桶52.65美元。但石油經紀商PVM分析師瓦賈（Tamas Varga）指出，鑑於沙烏地阿拉伯減少供油給部分亞洲買家，油價回檔時間不會太長。 《國際經濟》連5降 韓國上月出口價格走疲 新冠疫情影響 台灣運彩仍創405億年銷售額 (工商 ) #歐洲 #中國疫情 #油價 #每桶 #走疲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油國不急著增產 油價今年來漲逾一成 分析師喊將重返65美元！ 04:102021/01/14 財經要聞 陸本土確診暴增 迪麗熱巴用口水沾海報惹爭議 15:092021/01/14 娛樂 大阪進入緊急事態 環球影城瑪利歐園區延後開幕 17:142021/01/14 國際 操盤心法－持續攻高，留意資金輪動風險 04:102021/01/14 證券．權證 春暖花開 關渡宮舉辦迎新春系列活動 04:102021/01/14 產業特刊 防疫在家吃光食物 飼主清蒸萬元金龍魚解饞 網全看傻 10:312021/01/14 搜奇 瞄準疫後趨勢 ESG、高股息ETF 投組必備 04:102021/01/14 投資理財 《國際產業》疫情重傷韓國車出口量 2020年減逾兩成 14:152021/01/14 財經 商品期貨趨勢專欄－資金風險轉佳 油價走高 04:102021/01/14 證券．權證 Health 新冠疫苗問世 股債表現可期 04:102021/01/14 產業特刊 康健人壽新冠肺炎疫情全球影響調查報告 找出三大發現 17:312021/01/14 財經 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 兩國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 巨額投資太狂 台積電法說大驚奇 明天4檔沾光爆發 - 財經 砲轟川普一無所知 前馬國首相：拜登將結束1愚蠢戰爭 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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