北區老人之家火警 疏散60人、1人嗆傷送醫 20:492021/01/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生福利部北區老人之家今（14日）晚間7時許傳出火警。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生福利部北區老人之家今（14日）晚間7時許傳出火警。（翻攝） 新北市衛生福利部北區老人之家今（14日）晚間7時許傳出火警，警消獲報前往搶救，3樓整層樓煙霧瀰漫，立即疏散院內60人，另外還有一名年約80多歲老翁輕微嗆傷，所幸送醫後並無大礙，詳細起火原因待進一步釐清。 衛生福利部北區老人之家位於新北市新店區屈尺路，晚間7時許3樓傳出火警，警消獲報立即前往搶救，所幸延燒面積不大，迅速將火勢撲滅，由於濃煙瀰漫3樓整層共疏散院內60人，燃燒面積約2坪。 相挺消防女婿 岳父大手筆捐400萬救護車 北捷忠孝敦化站旁大廈冒火警 SPA館竄濃煙急灌救 (中時 ) #北區老人之家 #60人 #3樓 #疏散 #嗆傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》青年脫北潮 議員轟柯政策失敗 07:172021/01/14 政治 毒蟲謊報線索逃脫 萬華2警疏縱人犯罪函辦 14:342021/01/14 社會 農曆春節將屆 侯友宜關懷公托、長照中心 16:512021/01/14 生活 院內感染為何隔天公布？陳時中：整晚都在疫調、核對足跡 10:272021/01/14 生活 2700萬全新30米雲梯車啟用 可載重500公斤救多人 17:152021/01/14 社會 愛女貼文急尋老父 霧峰警暖心協助返家團圓 13:342021/01/14 社會 子彈亂飛3》雙煞2年前持長短槍掃射沙鹿茶藝館26槍 一死仍未破案 11:312021/01/14 社會 金門縣府人事異動定案 7新官16日走馬上任 18:402021/01/14 寶島 貨運老闆甲狀腺亢進險失明 求3聖筊開刀見光明 16:322021/01/14 健康 風起臺灣 Be Sky Taiwan 07:002021/01/14 生活 槍手前科起底 逼女友自掌嘴 簽45萬分手本票 12:272021/01/14 社會 社會熱門新聞 子彈亂飛4》早期黑幫角頭爭利互鬥 引街頭狙殺全成懸案 - 社會 巧遇柯P現身萬華知名小吃 網驚：老闆娘好正 真實身分曝光 - 社會 人夫讚表嫂胸前偉大 奔摩鐵嘿咻驚嘆：好會搖 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 一頓鐵板燒吃掉10萬 開錯發票店員傻了 急尋用餐客 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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