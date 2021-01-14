新北市衛生福利部北區老人之家今（14日）晚間7時許傳出火警。（翻攝）

新北市衛生福利部北區老人之家今（14日）晚間7時許傳出火警，警消獲報前往搶救，3樓整層樓煙霧瀰漫，立即疏散院內60人，另外還有一名年約80多歲老翁輕微嗆傷，所幸送醫後並無大礙，詳細起火原因待進一步釐清。

衛生福利部北區老人之家位於新北市新店區屈尺路，晚間7時許3樓傳出火警，警消獲報立即前往搶救，所幸延燒面積不大，迅速將火勢撲滅，由於濃煙瀰漫3樓整層共疏散院內60人，燃燒面積約2坪。

(中時 )