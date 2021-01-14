儘管近來蘋果有意找上現代汽車合作開發電動車，但鴻海所主導的MIH聯盟不僅整合集團旗下鴻準、乙盛-KY、樺漢、廣宇等之外，更集結國內外201家車電、半導體與軟體大咖，掌握電池、電機與電控三大關鍵零組件，打造開放式電動車平台架構，提供客製化軟體介面及硬體規格，藉此搶攻上兆美元之龐大商機；電動車也將是鴻海落實3+3策略之重要一環。

距離電動車與燃油車的黃金交叉時刻已經越來越逼近，當特斯拉總市值超越八千億美元，高達八三四一億元，遙遙領先所有傳統車廠時，就如同當年蘋果推出第一款iPhone時，功能手機龍頭諾基亞依然無動於衷，然而，回頭一看蘋果市值稱霸全球，而諾基亞猶如失落的帝王般。面對電動車時代的來臨，更讓許多新創科技公司躍躍欲試，試圖依循特斯拉模式，在這塊處女地搶得先機。對滿手現金的蘋果來說，發展電動車自然也是不會放棄的一塊大餅。

近期Apple Car題材炒得沸沸揚揚，促使國內相關概念如鴻海、裕隆、和大、佳凌等股價飆漲。不過，日前又半路殺出程咬金，傳出蘋果找上全球第六大車廠韓國現代汽車合作，激勵現代汽車股價連續二日飆漲逾二成。由於現代汽車本身是傳統車廠起家，且在電動車電池技術、車用電子等領域具有深厚基礎與量產實力，旗下Hyundai Mobis更是全球前二○大車用電子系統廠商。之所以蘋果找上現代，研判是現代汽車向來積極與其他業者合作，包括與百度、Nvidia合作研發自駕技術，與來自克羅埃西亞的電動車廠Rimac合作開發電動車，並與Grab和Ola共同發展交通行動服務，而這些合作夥伴關係對蘋果而言極具吸引力。

攜手裕隆成立ＭＩＨ聯盟

對於長期是蘋果最大代工組裝廠的鴻海來說，爭取Apple Car當仁不讓。不過，姑且不論Apple Car究竟是否由現代汽車代工，鴻海對於汽車產業布局一直以來，十分積極投入。尤其，去年與裕隆旗下華創車電合作成立的「鴻華先進」，並聯手打造名為ＭＩＨ電動車軟硬體開放平台；象徵著鴻海進軍電動車之決心。該平台結合鴻華先進科技的整車設計開發能力，以及鴻海輕金屬的製造實力，其優點是車廠可以在ＭＩＨ的基礎上，用最少的資源跟時間，開發出所要的車型，像是驅動系統、軸距、輪距、電池包等硬體架構，都能彈性的依客戶需求調整，也可自行更換與擴充，並隨技術演進，不斷更新。

ＭＩＨ平台有四大特色分別為模組化、彈性化、客製化；其次是輕量化與一體成型；第三特色為強大ＥＥＡ架構、第四大特色是自駕車技術。鴻海透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系。目前已經有二○一家國內外重要廠商參與ＭＩＨ聯盟；國內汽車零組件與ＩＣ設計廠商不少，包括輪胎正新、減速箱齒輪和大、環泥轉投資六和機械、車燈帝寶；ＩＣ設計聯發科與凌陽、電源供應器台達電與光寶科、鍛造輪圈巧新等。除了國內業者之外，外商如汽車傳動大廠Dana也獲邀加入；能源管理技術著名的國際大廠伊頓（Eaton）也在成員名單之中，另外，還有鋰電池龍頭寧德時代、汽車安全系統大廠Autoliv、車用半導體大廠意法與德州儀器以及通訊晶片龍頭高通等大咖加入。

ＭＩＨ平台首款開發者「EV Kit」工具平台預計一月正式對外釋出，揭露軟體溝通介面以及硬體系統架構，包括純電動車平台全速域線控、開放的通訊協議及CAN架構等，工具平台將在二月開放全球開發者預訂，四月底開始對外交貨。未來將提供系統開發者包含Drive-by-wire、自動駕駛、車用資訊娛樂系統（ＩＶＩ）等，尖端先進架構的ＥＶ車輛功能確認與測試用載具，且同步支援整車、系統或單件技術服務，也可擴充及客製化的電子電機架構，包含自駕系統配套元件供使用者做選擇。

鴻準打頭陣 進軍鋁合金壓鑄

回歸電動車三大關鍵零組件─電池、電機與電控系統，目前台灣廠商在電池技術較不具有競爭優勢，因此，鴻海將寧德時代納入ＭＩＨ聯盟，有助於補強電池動力之缺點。事實上，早在二○一七年寧德時代尚未掛牌之前，鴻海即透過子公司富泰華工業（深圳）斥資十億人民幣，取得寧德時代一．一九％股權，雖然在二○一九年底處分六九○○張，但目前鴻海仍持有寧德時代○．七二八％股權。由於寧德時代為中國特斯拉主要電池供應商，並且主要生產磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）電池。再者，基於成本考量，蘋果聚焦ＬＦＰ電池，而非鎳鈷錳（ＮＣＭ）電池或鎳鈷鋁（ＮＣＡ）電池，因此，寧德時代也可望成為未來Apple Car供應鏈；也有利於鴻海奪下Apple Car訂單。鴻海旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。由於電動車為了拉長行駛續航力，除了提升電池效能之外，車身輕量化也是各家電動車車廠發展重點。尤其，領導廠商特斯拉已大量採用鋁合金材質。從事模具製造起家的鴻海集團，透過旗下金屬機殼廠鴻準跨足輕量化鋁合金壓鑄技術目前鴻準已成功打進ＢＭＷ供應鏈，未來也將於中國當地和諧汽車、小鵬汽車與拜騰合作，為了蘋果Apple Car訂單預先鋪路。

除了鴻準之外，鴻海集團旗下原來就是特斯拉供應鏈的乙盛ＫＹ，近期股價也出現飆漲走勢。目前乙盛主要生產引擎室結構件、電池機構零組件、車架零組件、煞車防塵蓋等車身零組件，由於乙盛為特斯拉供應商，受惠特斯拉銷售量成長，去年前三季車用產品占乙盛營收比重達三二％，隨著電動車零組件模組化趨勢，乙盛可望爭取更多大型零組件及模組產品，對乙盛營運將有正面助益。由於近期乙盛短線股價漲幅恐有過熱之虞，建議投資人不宜過度追高。同樣是鴻海集團旗下的工業電腦大廠樺漢，不但在建置電動自駕車智慧工廠的過程中將扮演要角，且旗下超恩（Vecow）在電動自駕車領域推出整合光達（Lidar）技術的嵌入式車載系統已有成果，能提供電動自駕車最核心的三六○度安全自駕的先進駕駛輔助系統與自動駕駛系統。因此，樺漢也是鴻海發展電動車不可或缺之重要角色，值得留意。

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先探投資週刊2126期

(中時新聞網)