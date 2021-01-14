台北榮民總醫院院長懸缺多時，兩名副院長一直是熱門接任人選；但是最後由現任台中榮總院長許惠恒接任。行政院長蘇貞昌今（14）日表示，三名都是很好的人才，他期待北榮要找有經驗、在領域受敬重的人領導，最後安排了許惠恒接任。

台北榮民總醫院院長張德明2020年7月退休，兩名北榮副院長一直是院長接班的熱門人選；其中陳適安是國內治療心房顫動權威，另一人陳威明是治療骨肉瘤權威，但最後新任院長由許惠恒接任。

蘇貞昌今天下午與媒體茶敘，媒體詢問北榮院長人選是否由蘇貞昌幫忙協調，為何認為許惠恒最為適合。

蘇貞昌說，許惠恒是該領域的權威，但他之前從沒見過許惠恒，見面時許惠恒才說自己是恆春人，而名字中的恒就是恆春，還有一個雙胞胎的弟弟。

蘇貞昌說，北榮兩名副院長原本是各界看好接任院長的人選，也都是各個領域的權威，三人都是很好的人才，但常常一個位子就會出現這樣的狀況。

蘇貞昌指出，他非常期待這麼大的北榮要找有經驗、在領域上受到敬重的人來領導，最後安排在中榮做了兩任且有很好成績的許惠恒主持北榮。至於陳適安則接任中榮，希望以專業經驗，帶領動中部的治療績效。

他說，之所以約見三名當事人，就是因為是大醫院、新的領導人，希望跟他們談談、分享經驗，結果圓滿，很感謝三名當事人。

(工商 )