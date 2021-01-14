行政院長蘇貞昌今（14）日表示，萊豬問題政府並沒有突襲，總統蔡英文已完整地向國人報告，目前沒有萊豬進口，政府仍會嚴格把關；至於開放福島核食政府並沒有討論，但對食安嚴格把關的態度，始終如一。

蘇貞昌與內閣團隊就任滿2周年，下午與媒體進行茶敘。媒體詢問，含萊克多巴胺的美國豬肉在元旦起已經開放進口，很多民眾認為政府是突襲，未來核食是否也會以突襲方式開放進口。

蘇貞昌強調，萊豬問題政府並沒有突襲，總統蔡英文是以總統高度，完整地報告讓國人知道，再過三個多月要開放，所以不是蔡總統告訴國人「昨天已經開放進來，那才叫突襲」。此外，蘇貞昌說，有關福島食品，目前政府並沒有討論，對國人食安嚴格把關的態度始終如一。

蘇貞昌說，作業方式也是按部就班，除了跟國人報告解說，台灣不但守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針，豬肉可以外銷，不能自己要銷出去，但不讓別人進口；他深知台灣養豬農戶對台灣豬有信心、有競爭力，果然元旦開放後，台灣豬市占率都在九成以上，進口豬不到一成。

蘇貞昌表示，全台3,368所學校營養午餐都換約成功，都用本國食材，民眾掃描QR code就能知道孩子中午吃什麼；進口商已公開承諾不進口萊豬，但政府還是嚴格把關，今年第一個上班日他就到海關視察豬肉進口情形，「一定要過三關，才能進台灣」。

蘇貞昌說，豬肉儀表板每天都公布台灣豬屠宰量有多少、進口豬數量有多少，以及萊劑的檢驗結果，「沒有任何突襲，我們誠心誠意」，政府要向民眾報告，開放的萊豬和已經開放八年的萊牛一樣是安全的，目前也沒看到有萊豬進口，但政府一樣會嚴格把關，請國人放心。

民進黨立委高嘉瑜發現，台灣豬標章申請切結書提到「豬直接可食用部位及其加工製品之主原料，多為國內飼養之豬隻」，有這個「多」字，讓不是100％使用台灣豬的店家也可以獲得標章，質疑此舉讓許多商家喪失信譽。

蘇貞昌說，標示、標章都有效，標示是強制法律規定，標明肉品來源就符合要求；標章則是要經過申請審查，有一定的條件，是一種榮譽。做法應該要改進，一開始雖沒有做好，但政府會檢討各種狀況，盡力做到更好。

(工商 )