罷免桃園市議員王浩宇投票倒數計時，國民黨為協助催票，繼針對中壢區民發送簡訊，中壢區立委、議員也「獻聲」錄音，在中壢在地電台廣播催票。明晚也由桃園市黨部、黃國園黨部出面，在中壢區中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，立院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文都要到場助講。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，這次罷王能否成功有3道難關，第一道是票數超高，當初王浩宇以近1.7萬票當選，不過依選罷法規定，罷免投票必須有4分之1以上公民投票、同意票大於不同意票，因此必須8.2萬票才能罷免成功，是王當選票數的五倍；第二是寒流恐影響投票意願；第三是疫情，當初罷韓時，陳時中稱「發燒者可以投票」，如今罷王，中選會稱「自主管理者最好不要投票」，顯然標準不一。

鄭照新指出，罷王是國民黨尊重民意及社會共識，配合及協助公民團體推動，由於王浩宇力挺萊豬、霸凌反萊豬的民眾，國民黨視為「反萊豬的起身砲」，若能罷王成功，將是反萊豬民意的打勝第一仗，若因選制不合理而未能成功罷王，也是反萊豬民意的具體展現，可以提醒反萊豬民眾切勿掉以輕心，有助提高反萊豬公投的連署及投票。

國民黨表示，明晚除了罷王總部要以苦行方式繞行市區，國民黨桃園市黨部在明晚6點半起也要在中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，包括在地立委、前立委及議長邱奕勝、議員都會站出來，國民黨革實長羅智強也會到場。

(中時 )