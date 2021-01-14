據大陸海關總署14日公布統計數據，2020年大陸對台灣進口總額突破2000億美元大關，達2006.64億美元，較前年大幅成長16.0％；大陸對台灣出口601.41億美元，年增9.1％；大陸對台灣貿易逆差達創紀錄的1405.2億美元，較前年大增226億美元，台灣繼續成為大陸最大貿易逆差來源。

從台灣財政部日前公布的海關進出口貿易初步統計數據來看，2020年台灣出口到大陸及香港的金額衝破1500億美元，達1514.52億美元，亦創下歷史新高，較前年成長14.6％；自大陸及香港進口647.79億美元，較前年成長10.8％；對大陸貿易順差突破800億美元，達866.73億美元。

據台灣財政部統計，2020年台灣出口大陸占整體出口比重達到43.8％，較2019年40.1％提升了3.7個百分點。

從兩岸相繼公布的進出口統計數據來看，台灣對大陸的出口倚賴度不但沒有因疫情而下降，還出現更加倚賴的情況，也可以說兩岸經貿在疫情下的依存度不降反升。

(旺報 )