台中市全人家長會長協會14日在寶麗金市政店，舉辦理事長暨理監事及幹部交接。（陳世宗攝）

台中市全人家長會長協會自創立以來，積極協助各級學校校務發展，並舉辦各項學生才藝競賽活動、大型親職講座及教育座談會等，增進家長教育參與權。市長盧秀燕表示，教育工作一棒傳一棒，感謝協會在疫情中臨危不亂，與市府團結合作度過難關，並祝福大家闔府安康、新年快樂。

台中市全人家長會長協會14日在寶麗金市政店，舉辦理事長暨理監事及幹部交接。交接授證典禮，包括秘書長黃崇典、教育局長楊振昇、建設局長陳大田、衛生局長曾梓展、地政局長吳存金、台中市議會副議長顏莉敏、立法委員黃國書、莊競程、市議員李中、陳政顯、江肇國、張彥彤、劉士州皆到場關心；

盧秀燕說，回顧過去一年，特別艱辛，尤其是教育界在疫情期間為維持師生安全、及校務正常運作十分不易，感謝現任理事長陳昭舒帶領協會秘書長與理監事等會務夥伴盤點物資、出錢出力，也舉辦各種座談會與競賽安定校園，「孩子是大家的責任」，盼市府與協會聯手，讓學生能夠學習得更好、更有發展。

盧秀燕表示，新任理事長洪誌宏是位教育尖兵，積極參與許多教學事務，一定可以帶領會務發揚光大，尤其接任後面臨疫情及萊豬進口等問題，責任重大，祝福會務一切順利、各校校運昌隆。

教育局表示，台中市全人家長會長協會在防疫期間拋磚引玉，邀請多家在地企業捐贈偏鄉學校43台平板電腦及117台筆記型電腦，讓弱勢學生學習不中斷；此外也成立「急難學童關懷基金」教育急難救助專款，幫助就讀公立中小學的家庭、突遭變故導致無法順利接受教育的學生，感謝協會用心付出。

(中時 )