美國政府預料將會允許美國民眾與企業投資大陸的網路巨擘阿里巴巴、騰訊和百度,不過,將另有9家大陸企業公司被列入五角大廈的黑名單。

美國政府料將允許美國人繼續投資阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 簡稱:阿里巴巴)、騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 簡稱﹕騰訊)和百度(Baidu.com Inc., BIDU),這三家中國科技巨頭被指與中國軍方存在關聯,但禁止這三家公司又可能造成經濟衝擊,這是兩害相權之後的結果。

《華爾街日報》引遊知情人士透露,阿里巴巴、百度和騰訊均在美國審查的12家公司之列,審查結果將決定這些公司是否被列入美國國防部認定的為中共軍方、情報和安全部門提供支持的黑名單。美國投資者最遲必須在11月份轉讓所持有的黑名單企業股份。目前,阿里巴巴和百度在紐約上市,騰訊在香港上市。

報導說,為了大陸這幾個知名企業是否列入黑名單,美國國防部與美國財政部之間進行了激烈的辯論,美國財長姆努欽反對將大陸網路3巨頭列入禁制名單,佔了擔心此舉會對美國投資者產生不良影響,他的意見最後佔了上風。

這3家網路公司總市值約1.4兆美元,知情人士說,不過另外9家大陸公司與現有黑名單企業的100多家子公司將加入黑名單。

報導指出,消息曝光後,阿里巴巴在紐約交易的股價一度上漲6%,終場則勁揚4.3%;百度略有反彈但後繼乏力,終場下跌超過1%。

美國是在2020年6月將華為技術公司等20家公司列入解放軍所屬或掌控的企業名單,11月川普總統下令美國企業與個人不得投資黑名單企業。據信這份「中共軍方企業」最新的名單將會很快公布。

(中時新聞網)