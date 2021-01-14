有「最美律師」封號的Becky傅靖瑜不久前因為傲人身材照，被分享到批踢踢實業坊的表特板引起熱烈討論，更被邀請出演綜藝節目《國光幫幫忙》和《綜藝玩很大》，短時間內暴紅成為許多網友的正義女神；近期她曬休息室美照，跨界客串電視影集挑戰當性感尤物，深V洋裝造型讓網友都迫不急待影集上線。

傅靖瑜畢業於東吳大學法律研究所，還在錄取率僅8%的情形下，錄取勞動法組全國律師第28名，獲得律師執照，但有別於傳統觀念會讀書就是書呆子的形象，傅靖瑜身高168公分，有32D、26、36魔鬼曲線，還有一雙106公分的美腿，外型和工作堪稱極大反差，讓她意外變成網紅受到關注。

其實傅靖瑜在求學期間，就有兼職平面模特兒和婚紗模特兒，曼妙身形又有書卷氣息，讓她各種造型都完美駕馭，她也不時在社群平台分享生活點滴或是清涼辣照。

近期傅靖瑜曬工作美照，跨界客串電視影集挑戰當性感尤物，深V洋裝造型讓網友都迫不急待影集上線。(圖/ 摘自傅靖瑜IG)

日前傅靖瑜在IG曬出工作時的梳化側拍，影片中她穿著紅色系艱深V洋裝，長髮披肩的樣子格外性感，她表示自己受邀演出《追兇者》電視影集，預告自己演的是一個性感角色；傅靖瑜也害羞地說，「跟欣賞的專業男主角演員對到戲，真的很緊張」。

網友們看到她工作的畫面，也紛紛心動地說，「哇，好期待喔」、「好美，很適合妳」、「表情豐富，妳到底是律師還是傑出的演員呢？」、「加油加油」、「妳就是性感的化身啊」。

(中時新聞網)