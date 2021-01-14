民進黨指控國民黨防疫「扯後腿」、呼籲不要成為「防疫破口」。國民黨在臉書粉專回嗆民進黨不要成為「防疫口水隊」；國際事務部副主任兼文傳會發言人何志勇想問民進黨當家不鬧事，真有那麼難嗎？

國民黨在臉書粉專說，防疫仰賴全民團結合作，民進黨作為執政黨，基層醫療人員染疫，第一時間應該思考提升醫事人員的防疫能力，民進黨反是噴政治口水指責在野黨，無法保護基層醫事人員！

國民黨說，疫情嚴峻期間，國民黨提出建言是作為在野黨監督執政的天職與全民防疫著想。過去國民黨多次建議也經疫情指揮中心採納，包括提出可以用健保卡領取口罩、防疫中心一級開設等等建議，蘇貞昌院長和經濟部，都非常快速的配合調整政策；建議應該把疫情阻絕境外，也成為後來衛福部防疫的主要方式；提出不應該開放一般旅館給居家檢疫者居住，衛福部當天下午就立刻宣布不開放一般旅館。

國民黨說，反觀民進黨作為執政黨，只會對在野黨噴口水，出事又全都要國民黨負責，這種心態才是趁火打劫，撕裂族群，破壞團結，民進黨防疫只靠政治口水？

何志勇則說，國民黨作為台灣最大的在野黨，監督執政黨本來就是職責所在，否則過去阿扁政府涉貪、去年蔡總統偷襲台灣民眾開放「萊豬」，誰來捍衛台灣人民的權益呢？而疫情當下，大家關心的是如何確保台灣能順利度過，人命關天，民進黨為何一再扯政治呢？

他說，當世界多國正採取「普篩」來進一步確保境內疫情控制時，民進黨卻認為在野黨要求做「普篩」是扯後腿？防疫視同作戰，普篩和戴口罩、勤洗手以及邊境管制都是確保你我生命安全和健康的重要方法之一，有能力的政府當然都要做，老百姓才能安心。如今病毒變種，不確定性增加，滾動式的防疫檢討當然有必要的，如此才能做到真正的「超前部屬」，這也是執政黨的責任。

何志勇強調，政府存在的目的，無非就是要讓民眾安居樂業。如果民進黨政府連民主政治中制衡的基本原則都無視之、成天卸責給在野黨，又不願主動積極維護民眾生命安全，高舉意識形態治國，這樣的政府不要也罷！

(中時 )