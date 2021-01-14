因為參加《型男大主廚》走紅的名廚「古錐師」郭主義，螢光幕前憨直又幽默，然而去年12月底他的31歲女兒卻驚傳在住家陽台輕生，送醫不治，令他悲慟無法接受，也讓粉絲不捨。事隔近1個月，郭主義試圖重新振作，上節目暢談與妻子愛情故事，談到妻子以前離家出走的經歷，情緒頓時一湧而上，當眾哽咽，強忍眼淚不讓它流下來。

「古錐師」郭主義上禮拜現身《單身行不行》分享與妻子愛情故事。他坦言因為家境貧窮，大部分賺來的錢都給了家裡，身上也沒什麼積蓄，因此曾在提親時遭丈母娘打槍「沒錢還想娶某」，不希望女兒將來受苦。

名廚郭主義。(本報系資料照)

而郭主義在歷經一番波折後，終於如願抱得美人歸，他也沒有漏氣，婚後拚命工作賺錢，最多一天兼3份工，與妻子一條心，就這樣一路把3兒女拉拔長大。

身為愛家好男人的郭主義，有一回竟把妻子氣到離家出走。他坦言有次臨危授命，去一家板橋餐廳救火當主廚，因為力求完美的個性，讓他當時1個月只休息1天，連中午也沒回家，讓獨自帶著3個小孩的妻子不滿被忽略，一氣之下離家出走。

名廚愛情故事！郭主義老婆離家出走？30年婚姻一見鍾情水某！

郭主義回憶當時工作回到家，發現妻子不見了，讓他當下傻了，但他也因為認為自己沒有錯，而沒去找妻子回來。被問起當時一個人顧3個小孩心情是什麼？郭主義講著講著，突然哽咽了，他說那時候自己抱著3個小孩子哭說：「媽媽不見了，媽媽不要我們了…。」

事隔多年，郭主義直到最近才知道當時妻子離家出走的真相，「前幾天我才曉得她是因為我回去買自己的消夜，沒有買給她吃，哈哈。」讓他相當訝異，也透露老婆個性就是有苦都往肚子裡吞，全都放在心裡，不會輕易說出。

(中時新聞網)