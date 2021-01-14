新北某國小南下畢旅疑食物中毒 20多名學童送醫 21:272021/01/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市某國小20多名學童因嘔吐送醫。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某國小20多名學童因嘔吐送醫。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 新北市某國小南下為期3天2夜的畢業旅行，今天到台南水道博物館遊玩，回程途中車上有約20名學童身體不適，疑似食物中毒送往嘉市聖馬爾定醫院，目前仍在醫院救治中。 該校老師表示，今天在水道博物館因天氣早晚溫差大，部分學生買冰吃，加上回程有部分山路，因此在車上就發生有學生嘔吐情況，為慎重起見校方自行將20名學生送醫，醫生初步評估是腸胃不適。 (中時 ) #新北 #國小 #畢業旅行 #台南 #水道博物館 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 恐怖絕命終結站 男撞上載滿竹子貨車 當場刺爆頭身亡 - 社會 說好3小時7200元只牽手 男大生亂摸出租女友下場慘 - 社會 子彈亂飛4》早期黑幫角頭爭利互鬥 引街頭狙殺全成懸案 - 社會 一頓鐵板燒吃掉10萬 開錯發票店員傻了 急尋用餐客 - 社會 為了1張椅 黑衣辣妹雞肉飯店內互毆 K臉砸板凳引爆大亂鬥 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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