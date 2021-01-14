新北市某國小20多名學童因嘔吐送醫。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

新北市某國小南下為期3天2夜的畢業旅行，今天到台南水道博物館遊玩，回程途中車上有約20名學童身體不適，疑似食物中毒送往嘉市聖馬爾定醫院，目前仍在醫院救治中。

該校老師表示，今天在水道博物館因天氣早晚溫差大，部分學生買冰吃，加上回程有部分山路，因此在車上就發生有學生嘔吐情況，為慎重起見校方自行將20名學生送醫，醫生初步評估是腸胃不適。

(中時 )