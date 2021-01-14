饗賓餐旅去年營業額創佳績，今（14日）宣布今年將陸續大增15間店，其人氣日式自助餐廳「旭集 和食集錦」更將新展3間店。（何書青攝）

去年新冠肺炎疫情重創全球餐旅業，但目前全台擁42家店的饗賓餐旅，憑藉緊抓民眾報復性消費商機及餐飲品牌經營出好口碑，去年度營業額交出36億元的佳績，較前1年成長3.82％，今（14日）更宣布今年將陸續大增15間店，其中更要開幕1個全新火鍋品牌，而旗下知名自助餐廳「饗食天堂」雖沒有擴點，全台10間分店也將在今年完成全面升級翻新，預估今年可望拚出45億元營業額。

看好國人愛吃Buffet，饗賓除了有點餐式的餐飲品牌，更打造了許多知名吃到飽餐廳，如時常一位難求的景觀自助餐廳「饗饗」、最低千元有找的「饗食天堂」等，尤其是2019年底在遠百信義A13新開的日式料理自助餐廳「旭集 和食集錦」，開幕沒多久即面臨疫情挑戰，但仍成功搶下大批客源。

「旭集 和食集錦」祭出各式懷石料理、現做噴香的鐵板燒料理、豐富的日式炸物、烤物及蒸物等，連許多甜品都貫徹經典和風做法，並特地攜手日本知名插畫SHIBANBAN微笑柴犬，合作推出超萌的「柴犬人形燒」，店內更有雙方獨家聯名的指偶、提袋等商品扭蛋機增添趣味；晚餐時段更端出如極品帝王蟹雜炊、白玉貝握壽司、炭烤牛舌、烤鰻魚飯、炸生蠔、美國牛小排、炙燒和牛握壽司、生食級天使紅蝦等奢華料理，誠意十足的菜色在疫情衝擊的逆勢中闖出人氣與好口碑，也讓饗賓宣布今年將在高雄、新莊及竹北開新分店。

饗賓今年預計共擴增15家店，包含「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「旭集 和食集錦」、「真珠 台灣家味」及全新火鍋品牌「小福利」，這樣的規模更堪稱饗賓歷年來最大的展店規劃，而屆時旗下將有8個品牌，在全台的總店家數將達到57家。

其中增設最多的就屬擁時尚風格的川菜餐廳「開飯川食堂」及泰國菜餐廳「饗泰多」，將各新開4間分店；開幕1年多便已累積高人氣的「旭集 和食集錦」也將在今年大舉新開3家分店，首發將南下進軍高雄的義享天地，第4季則要在竹北及新莊展店，其中新莊新地標商辦大樓「宏匯i-Tower」更邀約「旭集」10月進駐最高樓層39樓，讓更多饕客能暢快品嘗日式美味之外，也勢必在大型自助餐市場掀起熱門話題。

預計4月將在中和環球購物中心登場的全新品牌「小福利」也將以火鍋吃到飽型態迎客，今年將一口氣開出2家店；蔬食百匯吃到飽餐廳「果然匯」則是以更精緻的風貌新開1家店；去年不畏疫情新開創的台菜餐廳「真珠 台灣家味」，用樸實的家常美味屢獲不少饕客的心，預計10月在永和開幕第2間店。此外，「饗食天堂」今年雖無擴點，但今年也將完成全台10家分店的改裝，以升級版的用餐環境迎客。

饗賓餐旅事業總經理陳毅航表示，經營公司15年來戰戰兢兢如走鋼索，從年營業額3億到36億，是條充滿荊棘的道路，始終秉持「成為台灣最好餐飲業」的信念，一路以來「堅持」與「努力」是饗賓的靠山，造就2021年展15家新店的大躍進，積極耕耘外縣市市場，預估年營業額超過45億。

陳毅航也表示，近10年來，饗賓著眼於2025年營收達百億元的目標超前部署，積極投資硬體建設，包括央廚、物流、倉儲、食安檢驗室的建置與擴建；在軟體方面，光是因應今年的展店計畫就要大舉徵才600人以上，因此投資加強人才培育是當務之急；發展IT系統亦刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外送系統以及電商系統，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，朝數位科技化餐飲業邁進。陳毅航說，饗賓未來的藍圖除了致力深耕發展本業外，在品牌力支撐下，跨足餐飲體驗市集、食材及食品事業都可能是未來思考的方向。

饗賓餐旅旗下「旭集 和食集錦」日本料理自助餐廳，開幕1年多便擁高人氣。（何書青攝）

「旭集 和食集錦」甜點區選項也豐富，其中更不乏多樣經典日式甜點。（何書青攝）

「旭集 和食集錦」與日本知名插畫SHIBANBAN微笑柴犬異業合作，首創可愛的柴犬人形燒。（何書青攝）

主打蔬食吃到飽的「果然匯」將在今年新開幕1間分店。（饗賓餐旅提供）

「開飯川食堂」將在今年新開4家分店。（饗賓餐旅提供）

「真珠 台灣家味」提供食客家常味的台菜。（饗賓餐旅提供）

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