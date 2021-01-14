外媒報導民進黨民選獨裁，葉元之酸：蔡女皇跟龍袍毫無違合。(圖/翻攝自中時新聞網 YouTube)

《亞洲週刊》日前合成總統蔡英文穿龍袍的照片，以專題報導民進黨「民選獨裁」的現象，引發外界關注，今(14)日再度撰文抨擊蔡政府正逐漸收緊言論自由，並形容此舉有如「寧靜的專制復辟」，對此新北市議員葉元之表示，蔡總統背棄自己去年勝選對人民的承諾，許多817已經後悔把票錯投到她的票筒。

葉元之今日接受中時新聞網節目《政新鮮》訪問時表示，去年1月11日蔡英文拿到817萬票連任總統時，曾發表了一篇文情並茂的勝選感言，表示要謝謝對手韓國瑜、宋楚瑜給她在選舉當中的一些建設性批評，她會努力讓國家變得更好，她會團結大家，儘管當時國民黨落敗，但還是展現風度，對蔡英文寄予厚望，期盼她能做得比以前更好，不過現在已經一年過去了，我們國家有變更好嗎？

「她那個氣質配上這個衣服，就是獨裁的象徵」，葉元之表示，這張《亞洲週刊》封面圖雖然是合成的，但大家看了完全沒有違和感，他表示，蔡英文這些年的表現，讓很多817後悔了，並提到日前川粉攻佔美國國會大廈，讓人聯想到2014年太陽花學運一事，當時有很多年輕人跟林飛帆一起攻到立法院裡面去，他們當時的主張是覺得國民黨黑箱，不跟民眾溝通，但現在萊豬的事，民進黨有在跟民眾溝通嗎，另外他們還說要反對一中市場、反對服貿，但為什麼現在台灣對於大陸的貿易依存度還更高，民進黨講了半天發展新南向根本都是錯誤的，所以那些覺青真的覺醒了，發現原來當時民進黨喊反中不過只是口號，自己是被洗腦了。

葉元之感慨，人民要的只是荷包不要縮水、要有工作，但現在不只健保漲價，去外面買個便當，因為萊豬進口的關係也漲價，而且失業率還提高，很多店都倒了，雖然政府會宣稱說股票有漲，但現在股票漲很多是因為全球因應疫情大量印鈔，資金要找出路才進入股市、房市，而在貨幣增加的情況下也有可能會造成通貨膨脹，所以他認為這些事情才是大家真正關心的。

(中時新聞網)