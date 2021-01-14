凱薩琳在一線抗疫半年後顯得面容憔悴，眼神也疲憊許多。(圖擷取自@kathryniveyy)

新冠肺炎疫情影響全世界，如今全球確診人數已破9千萬大關，各國醫護人員紛紛投入第一線抗疫，美國一名護理師凱薩琳（Kathryn Ivey），去年剛從護校畢業，就毅然決然投身疫情戰場，日前她在推特上發出剛畢業的照片，以及工作後的對比照，短短半年多，面容憔悴不少，貼文發出後更獲得百萬網友按讚，紛紛為她加油打氣。

綜合外媒報導，凱薩琳（Kathryn Ivey）去年4月從護校畢業，接著便進入重症監護室工作，投身抗疫工作。去年11月，凱薩琳在推特上分享了一張工作前後的對比圖，左邊是剛從學校畢業，看起來神采奕奕，相當有精神；右邊則是工作半年多左右所拍下的照片，看起來眼神疲憊，臉上還有口罩戴久了留下的深深壓痕，兩張照片對比強烈，讓人看了相當心疼。

現年27歲的凱薩琳表示，能夠成為抗疫的一份子，她感到相當驕傲，「我以身為護理師為榮，雖然我沒想過一畢業就會投身抗疫，但人生就像新冠肺炎一樣，讓人措手不及，而我能夠照顧這麼多病人，是我相當驕傲的事情」。此外，她更呼籲大眾，千萬要做好防疫措施，「您不僅在保護自己，更是在保護周遭的人」。

推特貼文發出後，引起百萬名網友熱烈迴響，分享次數也高達9萬，許多網友看到凱薩琳辛勤工作的模樣都相當心疼，紛紛為她加油打氣，「想給你一個大大的擁抱，現在對所有人來說真的太疲倦了」、「想對妳說聲謝謝，妳真是我心目中的英雄」、「感謝妳和其他的醫護人員，在疫情期間冒著生命危險為我們服務，保持我們健康與安全，感謝妳的付出」、「照顧病人時，別忘了照顧好自己」。

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — Kathryn Ivey (@kathryniveyy) November 22, 2020

(中時新聞網)