黃源明在小笠原山拍攝的玉山積雪，夕陽灑落相當美麗。（黃源明提供／張亦惠嘉縣傳真）

寒流剛過，近日阿里山於公路沿線因連日低溫的關係，山櫻花已盛開，且玉山積雪目前依然清晰可見，加上連日好天氣，天空湛藍，想賞美景的民眾得趁天氣好趕快上山。

日前寒流玉山下雪，玉山群峰的積雪景致重現，阿里山達人黃源明擔心天氣晴朗雪況禁不起日照回溫，但幸目前與山主峰南稜積雪深厚，就算艷陽高照，至少還可持續3天可見玉山群峰白頭。

黃源明強調，玉山雪景的魅力在於遠觀就很美，因為無法親近，所以只要在適合的觀景點，就可以悠閒的賞雪，包括自忠、石山、鹿林山、麟趾山、小笠原山、祝山、對高岳、台21線公路好望角（139.4K）、觀山（131.4K）、觀峰（121.7K）。

而黃源明最推薦的則是遊樂區內的小笠原山，視野可以涵蓋雪山、西巒大山、郡大山、馬博拉斯山、玉山群峰、向陽山、關山，可說是超級廣角。

山櫻花是台灣原生種，更是阿里山國家森林遊樂區內最早開花的櫻花，花期為12-4月份。目前台18線77.5-86.5K沿線的山櫻花盛開，因天氣回暖，因高山空氣稀薄，阿里山天空特別藍，山櫻花的紅就更顯嬌豔。

(中時 )