台北捷運頂溪站，晚間傳出一名婦人冒用學童4折卡搭車被抓包，卻不願意接受裁罰，還「見笑轉生氣」反過來飆罵站務員，「罰金很好賺，你們很閒欸」，遭到其他乘客目擊拍照PO網，引起網友撻伐，「給自己的小孩做了不良的示範」。

頂溪捷運站晚間6時左右，有民眾目擊站務員攔下一名穿著深色外套的婦人乘客，疑似冒用兒童優惠以4折票價乘車卡被抓到。目擊者指出，被攔下來的婦人當場不爽，不但不願繳納罰金，還非常沒有禮貌地瘋狂飆罵站務員。婦人除了當著眾多乘客的面大鬧，「一直說自己很可憐，也在那邊說什麼殺人犯啊打架的怎麼不去抓啊」，同時不斷對著站務員抱怨，「哇，罰我那些罰金你們很好賺欸，你們站務員很閒欸，國家給你們很多錢喔，幹嘛啊，找我麻煩嗎!我要去接小孩啊」。

目擊民眾將婦人誇張行為PO在臉書社團《我是永和人》，並指稱，這名婦人疑似有多次被抓到的紀錄，立刻引起網友討論，「叫警察來了啦，犯法的還比較大聲」、「一個字 “貪”」、「說自己很可憐的人就是很可惡的人」、「她小孩知道她媽媽都做這些事情嗎？」、「給自己的小孩做了不良的示範」、「明明做了不對的事，還理直氣壯是怎樣？」。

台北捷運公司表示，旅客冒用不符身分之車票乘車，即屬無票或持用失效車票，依大眾捷運法第49條規定，除補繳票價外，另需支付票價50倍之違約金，或最高可處4500元罰款。

(中時新聞網)