連接粵港澳三地市場互聯互通的大灣區「跨境理財通」試點已經箭在弦上，中國人民銀行廣州分行表示，前期工作基本完成，將根據疫情防控情況擇機推出。

第一財經14日引述人行廣州分行說法稱，「跨境理財通」前期工作基本上都達成共識，操作細節也上報總行，目前，主要是由於疫情因素，導致粵港澳三地人員來往不是很便利，後面要根據疫情防控的情況擇機推出。

人行與香港金管局、澳門金管局在2020年6月發表在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的框架內容，粵港澳大灣區居民可個人跨境投資區內的銀行銷售的理財產品，按試點規則，購買主體身份將分為「南向通」和「北向通」，「南向通」指大陸居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳銀行銷售的合資格投資產品。「北向通」指港澳居民通過在粵港澳大灣區大陸銀行開立投資專戶，購買大陸銀行銷售的合資格理財產品。

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