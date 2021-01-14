行政院長蘇貞昌今（14）晚與立法院財政、國防、外交委員會的民進黨立委餐敘，席間聚焦萊豬議題，蘇貞昌表示，萊豬實際上沒有進口，就像水龍頭已經關起來了，沒有水出來。

行政院長蘇貞昌本周起分批與黨籍立委餐敘，傍晚再度在台大醫院國際會議中心宴請民進黨立委余天、高嘉瑜、林楚茵、何志偉、江永昌、蔡適應、邱泰源、郭國文，及黨團總召柯建銘、黨團幹事長鄭運鵬，並邀請無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟。

柯建銘在會後表示，蘇貞昌再度提及萊豬議題，認為萊豬實際上都沒有進口了，就像水龍頭已經關起來了，沒有水出來，國民黨還在拿抹布在擦地、還在反。

行政院秘書長李孟諺要表示，針對萊豬議題，有提到政府一定會逐批查驗、嚴格檢驗、明白標示，每天豬肉儀表板都會詳細、透明呈現。截至目前為止，從世界各國進口豬肉的量是占全國3％，每批檢驗結果都是沒有含萊劑，立委們也都了解狀況，期勉政府繼續做好把關。

在萊豬標章方面，李孟諺指出，政院也有特別跟立委說明，標示是每一個店家依照法令規定的義務，但店家情況不同，格式沒有硬性規定，授權給各個店家標示，但誠實是義務。農委會核發的標章部分是一種榮譽，如果多數都是用台灣豬肉製品，經過審查就可以有標章，也有防偽機制。

(工商 )