英特爾13日宣布撤換執行長，由威睿（VMware）執行長傑辛格（Pat Gelsinger）接掌。專家認為傑辛格擁有英特爾管理團隊缺乏的科技背景，且他來自外部也能以客觀角度審視英特爾發展策略。

傑辛格過去曾任英特爾科技長，這次回鍋將從2月15日起接替史旺（Bob Swan）擔任執行長。雖然Bernstein Research分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）認為傑辛格很難一夕扭轉英特爾頹勢，但執行長換人的消息依舊振奮人心，激勵英特爾股價在13日收盤上漲7％，14日盤前續漲3％。

長期投資半導體類股的Satori Fund創辦人奈爾斯（Dan Niles）表示，英特爾挖角傑辛格與當年微軟挖角納德拉（Satya Nadella）有異曲同工之妙。他表示：「我認為科技公司或任何企業都該由符合公司DNA的人領導。」

(工商 )