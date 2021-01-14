一名已婚男子過年期間，帶小孩與老婆回花蓮娘家拜年，結果男子與老婆表嫂對上眼，趁凌晨相約到附近摩鐵嘿咻，結果兩人激戰完出摩鐵，被騎機車的妻子攔下，想不到外遇對想竟是自己的表嫂，讓妻子相當心碎，決定向兩人提告求償。

去年1月27日，已婚男阿品（化名），與妻子回花蓮老家過年，隔天表嫂透過LINE傳送多張裸露照片給阿品，30日凌晨約2點30分，便與表嫂相約到摩鐵嘿咻，妻子認為阿品的行為，除了讓她感受到親人背叛，婚姻也出現裂痕，至今仍需看身心科，因此向兩人求償精神撫慰金100萬。

針對指控阿品辯駁，與妻子早就已經分居，當初是為了挽回婚姻，才會到花蓮找妻子，由於妻子不讓自己住娘家，那幾天都睡車上，30日當天才會接受表嫂好意，兩人到摩鐵洗漱，根本沒有發生性關係。表嫂則說他們夫妻倆原本就鬧離婚，至於悔過書是長輩叫她寫的，另外還指控去年4月16日，看精神科時曾巧遇阿品妻子，被對方辱罵毆打。

花蓮地院勘驗阿品與表嫂對話，其中像是「晚點再讓你舒服」、「等等弄到你不要不要，怕你軟腳怎麼開車」、「久沒做會很敏感噢！不可以嫌噢！妳是胸太偉大了，沒力氣，妳搖，妳應該很會搖」、「床上只有激情性愛」，加上手機裡有表嫂裸上身、露出生殖器、以及口交影片。

除了鹹濕對話，妻子抓包的當下，阿品行車紀錄器錄下，偷吃的兩人被攔車後，驚慌失措的說出「啊，死（台語）」、「完蛋了」、「挫屎了」，因此法官不採信阿品與表嫂說詞，判兩人應連帶賠償妻子30萬，可上訴。

(中時新聞網)