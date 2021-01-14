美國國會山莊日前爆發大批川普闖入，造成5人死亡事故，有陸媒整理暴動後美國發生的5件大事。並指出川普正面臨美國眾議院火速彈劾，川普第一關將面臨19或20日參議院的第一次表決，表決後會進行再次投票，若第二次投票確定有罪，則將交由美國法院審理判決。川普12日現身對彈劾指控回應，「這是歷史上最大的獵巫行動，尤其是在這個非常脆弱的時刻，這對美國來說非常危險」，對於國會暴動事件，川普則辯稱「人們認為我說的話完全合適」。

美國國會6日發生川粉暴動後，內閣許多閣員傳出「跳船潮」，副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)在6日當天下午辭職，美國運輸部長趙小蘭7日宣佈辭職，成為國會騷亂事件後首位請辭的內閣官員。教育部長德沃斯、衛生與公眾服務部助理部長麥康斯-卡茨，其後亦宣佈辭職。

陸媒新浪網整理指出，在事情爆發後近一周，美國的「第一件大事」，就是川普在12日終於現身，但卻不是懺悔反省，而是痛罵彈劾他的人舉動「可笑至極」，川普強調，「這是歷史上最大的獵巫行動，尤其是在這個非常脆弱的時刻，這對美國來說非常危險」。對於國會暴動事件，川普也辯稱「人們認為我說的話完全合適」，並痛批封鎖他社交帳號的推特等公司，是「災難性錯誤」。

美國現任總統川普(左)、民主黨準總統拜登(右)。（圖／中新社）

第二件大事，即暴動發生後，聯邦眾議院以煽動叛亂為名，對川普提出彈劾。昨(13日)的眾議院表決以232票贊成、197票反對通過彈劾案，使川普成為美國史上第一位2度遭到彈劾的總統。眾院通過後將會把彈劾案送交參議院。值得注意的是，彈劾案通過的第一關，將是19日或20日參議院的復會審理。若參議院議員，若有2/3以上的參議員，對指控回答「有罪」，川普即被判定有罪。

但共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表態：川普確實犯了罪，歡迎民主黨提出的彈劾案。《紐時》報導還指出，國會暴動發生後，麥康奈爾就對川普不滿，但他並未說明自己是否會投票支持彈劾案。

第三件大事，是近日傳出德國最大銀行—德意志銀行，未來將與川普切割，不再和川普集團、及川普本人有任何業務往來，而該銀行過去長期與川普有來往，但川普仍積欠該銀行約3億美元。且美國華爾街包括花旗銀行、摩根大通、美國運通、高盛集團等跨國金融集團，也表態切斷向川普陣營的所有捐款通道。

第四件大事，是川粉暴動攻佔國會後，當時緊急疏散避難的多名國會議員，因長達數小時未戴口罩，共同躲在一個密閉的安全房間，現已造成包括布拉德·施耐德（Brad Schneider）眾議員在內至少3名美國議員確診新冠肺炎。

第五件大事，是川普的彈劾案，若參議院投票通過，第二關同樣由參議院進行再次投票。若參議院通過，第三關將由聯邦法院進行審理，若「煽動叛亂」指控罪名成立，川普將恐被判10年有期徒刑，總統職務將自動被解除。但最難的地方也在此，因為在參議院，共和黨還是多數派。但美國大報《紐約時報》指出，這次彈劾案是有可能會通過，因為共和黨參議員中，可能有20人會倒戈彈劾，若真發生，那川普就真的彈劾確定，2024年也別想再選了。

(中時新聞網)