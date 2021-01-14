行政院長日前宣布屏東、嘉義要設新科學園區，地方供水供電壓力大增。經濟部長王美花今天表示，枯水期嘉義用水確實可能有困難，必須思考設置海淡廠供應。

屏東科技產業園區擬位於屏東高鐵特區，嘉義科學園區會找台糖4塊地評估。對於園區所需龐大的用電用水，王美花說，用電部分沒有問題，但園區可能要設高壓變電站，這部份台電會配合施作相關設施，要再跟科技部做相關討論。

用水問題相對較大，嘉義設科學園區後，一天用水增加1.5萬噸到2萬噸。王美花指出，嘉義要分豐水期與枯水期看，在豐水期，可透過仁義潭、雲林調度解決，比較沒有問題。但枯水期，就必須要思考是否要設海淡廠，來穩定供水。

至於屏東，估計園區一天需水1.7萬噸，當地本就有伏流水，加上水利設施，正配合做盤點。王美花說，科學園區的用水、電、土地等議題，會由政院副院長沈榮津做跨部會協商，控管開發期程。

(中時 )