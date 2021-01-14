逢甲大學14日公布振興三倍券調查結果，顯示約39.3％消費者，將振興三倍券，用於平常購買的商品；41.5％會購買高於預算價格的商品；另有19.2％所購買商品，則因有振興三倍券，才額外購買。該調查還估算「振興三倍券」，創造超過935億元的經濟規模，與政府預估三倍券，將創造實質國內生產毛額達1,000億元的預估值，僅相差不到7％。

至於「振興三倍券」最主要使用用途，33.1％使用在飲食方面；26.5％用在服飾方面；18.6％使用在生活（含電器）用品，11.7％用在娛樂。

另觀察使用「振興三倍券」所產生的額外消費金額方面，無額外支出者，占29.2％，額外支出501元～1,000元者，占20.4％；額外支出1,001元～2,000元者，占14.9％。

由額外支出金額的比例，換算可知，使用「振興三倍券」平均將會產生約1,018.5元的額外支出，如以政府公布約有2,332萬人，已領取振興三倍券計算，及加上「振興三倍券」原3,000元的消費，共計將創造超過935億元的經濟規模，此結果與政府預估三倍券，將創造實質國內生產毛額達1,000億元的預估值，僅相差不到7％。

逢甲大學調查也發現，由於夜市商圈消費金額低，且無法提供找零服務，使得消費者在逢甲商圈使用「振興三倍券」的額外消費金額有限，難以提升消費者進行更高金額的消費。

至於逢甲商圈未來可透過舉辦活動，來吸引人潮，調查發現消費者喜好，依序為個別店家消費滿額的優惠活動、美食電子優惠券、美食節目錄影，或部落客/網紅網路宣傳，及藝人造勢宣傳。

政府因應新冠肺炎疫情所造成的經濟衰弱，提供振興三倍券，來振興經濟，長達13年進行逢甲商圈發展調查的逢甲大學統計行銷研究小組表示，此次針對逢甲商圈消費者使用振興三倍券的議題，進行調查，發現僅有約14.1％的消費者，有在逢甲商圈使用振興三倍券。

此次調查時間，是於2020年11月底進行，當時約有95.6％的消費者，已領取振興三倍券，此結果與12月初經濟部的統計，已超過97％的民眾，領取振興三倍券，其差異在正負2％的誤差內。

(工商 )