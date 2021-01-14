在美國下任總統拜登即將上台、大陸也已簽妥中歐投資協定之際，日媒指出，過去被川普政府祭出一連串制裁措施的華為，未來在歐洲的處境將會變得不一樣，因為很顯然歐盟既把大陸視為經濟對手，又將其看作合作夥伴。

《日經亞洲評論》日前刊出一篇評論指出，中歐投資協定談判落實和拜登上台之後，華為在歐洲的處境將會變得不一樣。文章提到，2020年對華為來說是不平凡的一年，除了美國連續祭出華為禁令之外，很多歐盟國家迫於美國壓力，也逐步將華為排出在本國的5G建設之外。

然而，現在情況變得有些不太一樣了。大陸國家主席習近平12月30日晚在北京同德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會晤，中歐領導人共同宣佈如期完成中歐投資協定談判。因此，1月20日白宮真正易主之後，美歐關係會變得相當微妙。

文章認為，很顯然歐盟既把大陸視為經濟對手，又將其看作合作夥伴。即將成為拜登國家安全顧問的傑克·沙利文（Jake Sullivan）在推特中說，拜登政府歡迎我們的歐洲夥伴，就大陸經濟合作的一些問題展開磋商。

之前，美國總統川普曾向西方盟國施壓，以威脅國家安全為由，要求其將華為排除在5G建設之外，但華為強烈否認美國的一系列指控。這對已經大規模使用華為網路基礎設施的歐洲國家來說，禁止該公司參與本國的5G建設無疑是個艱難的決定。歐洲外交關係委員會研究主任傑里米（Jeremy Shapiro）則在一篇有關歐洲數字主權的文章中寫道，「歐洲夾在了美中兩國的科技戰之間難以自拔」。

2020年1月，歐洲委員會建議成員國「避免高度依賴被定性為高風險的供應商」，作為回應，一些國家全面禁止使用華為，而另一些國家僅限制了其核心組件。同時，負責審核歐盟預算歐盟機構——歐洲審計法院上個月宣布將對成員國的5G網絡部署進行審核。主持審計的歐洲審計委員會成員安妮（Annemie Turtelboom）告訴《日經亞洲評論》，歐盟成員國在與大陸進行5G合作方面的反應不一致。

最後，儘管英國在今年1月1日完全退出了歐盟，但英國是率先宣布5G排除華為的歐洲國家之一。一開始，英國政府只是將華為從核心組成部分中排除，然後於去年7月決定全面禁止，並表示到2027年本土電信公司將全部移除華為設備。

文章並分析，英國保守黨內越來越多的議員要求英國減少對大陸的依賴。川普曾威脅中英經濟合作有可能損害英美雙邊情報共享，迫使倫敦向大陸公司施壓，之後不少歐洲國家也跟著英國的步調宣布了對華為不同程度的限制措施。

法國為華為5G設備設定了一個許可證期限，決定在2028年之後不再向華為授權許可；華為占了希臘的4G網絡設備中的52%，該國依然決定將華為逐漸排除在外，取而代之的是瑞典愛立信，到了6月，希臘還加入了美國倡導的「清潔網絡計劃」，目前除匈牙利之外，該計劃已經覆蓋到幾乎所有歐盟成員國。但擁有歐洲最大電信市場的德國對全面禁止華為持謹慎態度。

前英國國家安全顧問彼得·里基茨（Peter Ricketts）對《日經亞洲評論》表示，美中高科技領域的緊張關係還將繼續存在下去，對大陸強硬政策是美國兩黨的共識。他認為，拜登也許會減少關稅戰的烈度，而將更多地地把目光放在高科技主權和產業供應鏈上，以確保西方國家保持對關鍵技術的控制權。

(中時新聞網)