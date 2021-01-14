行政院長蘇貞昌周一起分批與民進黨立委餐敘，今晚輪到財政委員會立委出席，據轉述，萊豬表決棄權的綠委江永昌，席中起身舉杯「致意」，並表示願意接受任何懲罰，蘇揆緩頰稱沒事請坐，引發一旁的黨籍立委高嘉瑜不滿，當面嗆聲「你沒關係，但是我有關係」，場面尷尬。

蘇貞昌本周一起分批邀約民進黨立委餐敘，今晚與會委員包括黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、高嘉瑜、余天、江永昌、林楚茵、何志偉等人外，連同無黨籍林昶佐、台灣基進立委陳柏惟也受邀出席。

與會人士轉述，蘇揆會中有提到，美豬第一批預計最快今年四月會到台灣，依據過往經驗，只要進口豬肉離開關務署，媒體就會一直追下去，在這樣的情況下，坊間要吃到萊豬「真的不容易」。

據了解，聊到美豬時，林昶佐發言表示，他不是針對江永昌，林淑芬可能也有自己在食安上的堅持，但他還是支持表決；江永昌聽聞隨即起身向現場的人致意，蘇揆跟現場立委都安慰江永昌，頻說「沒事啦」，不過，高嘉瑜卻突然怒嗆「你沒有關係，是我有關係」，現場一陣尷尬。

此外，高嘉瑜當初擔任任務型國大代表，時任黨主席就是蘇貞昌，高嘉瑜趁著餐會感謝當年蘇貞昌的提拔，蘇貞昌則開玩說，現在想起來有點後悔了，引起現在一陣笑聲。

(中時 )