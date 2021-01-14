三星（Samsung）今日在2021 Unpacked發表會中首度推出採用超寬頻（UWB）以及藍牙技術的藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag系列。續航力可達300天，透過整合SmartTnings Find App可以協助尋找鑰匙、錢包等體積輕巧、容易被忘記等無法連網的物品；甚至也可以佩戴在寵物身上，讓你心愛的毛小孩不會離開你的注意範圍。

Galaxy SmartTag系列內建按鈕及蜂鳴器，可透過連結手機SmartThings Find App，遠端操控發出聲響；而若是反過來手機遺失了，則可藉由按壓SmartTag讓手機發出響聲，協助你尋找尋珍貴物品。等候計六月以後軟體更新支援，還可透過SmartThings Find App瀏覽行徑地圖，按圖索驥來追蹤物品近期所在位置。

Galaxy Find Network則提供全球各地授權開啟離線搜尋功能的Galaxy装置使用，一同來協助尋找遺失物所在位置。該功能經使用者主動同意開啟後，相關定位資料經E2EE端到端加密。使用者可以透過授權具有Galaxy裝置的親朋好友，或藉由登錄相同三星帳號之Galaxy裝置，進一步搜尋周遭環境，擴大尋找範圍，提升遺失物尋獲機率(預計三月以後軟體更新支援）。

而當使用者靠近SmartTag的失物時，或是達到可重新與手機連線上的範圍、或偵測到搭載SmartTag的品與Galaxy智慧裝置斷開連線，Galaxy智慧裝置會發出接近通知與遺漏警示（預計三月以後軟體更新支援)。Galaxy SmartTag+可透過 AR Finding功能,運用支援UWB技術之手機相機・結合擴增實境技術，呈現指標引導及距離資訊等，顯示失物所在位置。

根據台灣三星公布的資訊，Galaxy SmartTag目前僅能搭配三星Galaxy裝置來使用，不前還不支援其他Android品牌手機。而Galaxy SmartTag共有兩個版本，藍牙版本共推出黑色、米色、粉色、綠色；GalaxySmrtTag+ UWB版本，則預計推出藍色、米色款式。預計自2021年1月29日起，陸續於全球特定市場販售，台灣價格尚未公布。

(科技)