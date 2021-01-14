美國駐聯合國大使克拉芙特原本預定在13日訪問台灣，總統蔡英文14日上午在總統府，與美駐聯大使克拉芙特進行視訊。資深媒體人陳揮文指出，美國國務院對台取消行程，總統蔡英文卻改用視訊美國駐聯合國大使會談，那我們在國際的地位是什麼？台灣連續被美國放鳥，蔡總統應該抗議才對。陳揮文對此不禁脫口說「著猴」。

蔡總統和美駐聯大使克拉芙特視訊時表示，很高興拜現代科技之賜，今天還能夠在線上見面，儘管克拉芙特大使這次無法成行，希望她日後仍能訪問台灣；並提及我們將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，希望美國能繼續給予支持。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目中表示，美國國務院對台取消行程的時候，台灣改用視訊會談，那我們在國際的地位是什麼？我們在國際的地位，就是不敢譴責美國國會山莊，到現在蔡總統一句都沒講，不能得罪川普。這就是我們傳達給世界的訊息，我們不譴責美國國會山莊的暴力，在台灣占領立法院是被歌頌的、是被稱讚、是可以當官的，是可以當立委、市議員，有人一個月還可以領9萬，台灣的價值觀就是這樣。

陳揮文指出，眾人唾棄的川普政府，我們居然還跟美駐聯合國大使克拉芙特視訊連線，克拉芙特任期剩1個禮拜芙能跟她談什麼？她的層級就是美國內閣部長，能跟她談什麼？克拉芙特能決定什麼？她根本不是職業外交官，要談什麼？？克拉芙特是媒炭業的說客，我們一個總統竟跟美國一個部長做連線。

陳揮文點出，台灣連續被美國放鳥，包括美國環保署長惠勒原本計畫在去年12月初訪台，但行程隨後取消，台灣連續被放鳥，當我們的總統府和外交部對此表示惋惜時，蔡總統應該抗議，應該跟川普說「你在莊孝維，把台灣當什麼？」呼之則來，揮之則去。如今都聽美國的，對方不來了用視訊，陳揮文不禁說「是『著猴』喔」。

陳揮文認為，蔡總統是嚴重的誤判，用視訊和美駐聯大使連線，陳揮文反問，美駐聯大使為什麼不能來，蔡總統有想過嗎？駐聯大使不能來，就是美國的醜聞，因為是美國醜聞，所以不能來，美國國務卿蓬佩奧被歐洲打槍「你不用來，我不跟你見面」，是滿面豆花，蓬佩奧任期僅剩1個禮拜，去歐洲幹嘛？其實進入看守政府的狀態，就不應該出訪。將就任的拜登也會看在眼裡，再1個禮拜，拜登就要當總統，中華民國政府和美國的川普政府卻在玩這個，蔡總統到底在想什麼？

(中時新聞網)