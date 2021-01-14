1月13日凌晨2時47分許，大陸海上搜救中心接報，巴拿馬籍散貨船「永豐」輪在菲律賓以東約400海浬海域機艙爆炸起火，船舶失去動力、貨艙進水，有沈沒危險。船上共有22名船員，包括中國大陸籍14名、孟加拉國籍8名。大陸海上搜救中心緊急調度，組織兩岸三地船隻駛往事發海域救援，於當日12時由台灣漁船「閩發漁」在惡劣的海象中，安全救起全部遇險船員。

大陸國台辦官方微博今晚發布消息稱，大陸交通運輸部獲報後高度重視本案，會同外交部、中遠海運集團等部際聯席會議成員單位，協調多方力量、全力以赴開展救助。

大陸海上搜救中心通報菲律賓、日本海上搜救機構和台方海上搜救機構，協調過往船舶前往搜救；與船公司及船舶保持密切聯繫，穩定船員情緒，指導船員做好自救準備；與遇險船舶、船東以及施救各方進行會商，結合現場海況和「永豐」輪安全狀況，精心制定了施救方案。

經協調，中遠海運集團「錦華峰」輪、香港籍貨船「萬鴻」輪、台灣籍「閩發漁」漁船全力趕往事發海域開展搜救。13日10時10分，台灣「閩發漁」漁船率先抵達現場，克服現場風力8級、浪高3米的惡劣海況，於12時將22名遇險船員全部安全救起。獲救船員轉運回國工作正有序進行。

(中時 )