根據《路透社》最新調查顯示，美國民主黨贏得1月的喬治亞州參議員決選後，激勵美國公債殖利率躥揚，推高美債的投資吸引力，促使交易員大幅削減亞洲貨幣多頭部位，其中韓元與台幣的多頭部位幾乎減半。

美國1月初的喬治亞州參議員決選最終由民主黨取得勝利，民主黨握有國會參眾兩院，也讓美國下屆總統拜登更易於透過發債，推出規模更大的財政刺激計畫。受此激勵，美國10年期公債殖利率站上1％之上，協助美元收復先前的部分跌勢。

路透社訪查分析師與基金經理人意見顯示，交易員除了削減韓元與台幣的多頭部位外，亦降低人民幣、新幣、馬幣與泰銖的多頭部位，此為2020年11月初新冠肺炎疫苗問世以來首見。

TD證券資深新興市場策略師柯提嘉（Mitul Kotecha）指出：「債券市場對於潛在債券供給增加謹慎以對，且美國下任總統拜登可望進一步推出財政刺激，此舉推動美債殖利率上揚，因此亞洲貨幣的投資吸引力相形下滑。」

此外，柯提嘉表示，投資人亦擔心亞洲國家央行阻升貨幣，中國人民銀行對人民幣快速升值感到不安。

不過部分分析師認為，投資人對亞幣信心下滑可能只是一時，預期疫苗開始施打和出口反彈，將協助倚重貿易的亞洲經濟體2021年經濟復甦。

投資人對韓元的多頭部位目前降至3個月新低紀錄，主要因為市場擔心韓國疫情轉趨嚴峻。韓國在2020年12月爆發第三波疫情，醫療系統幾乎崩潰。

韓國疫情加劇使得韓元大受打擊，韓元表現大幅落後於其他亞幣，在此同時，外資在12月大舉出脫韓國股票與債券。

路透社本次調查分析師對9種新興亞幣看法，除了上述貨幣外，還包括菲律賓披索、印尼盾與印度盧比。

(工商 )