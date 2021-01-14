高價IC設計股連日領攻後，14日在台積電法說會前暫時休息，內外資大型研究機構迅速把焦點轉至高價次集團，點名聯詠（3034）趁勢接棒，延續IC設計族群的投資熱度，推測合理股價來到500元大關。

聯詠股價自2020年底展開一輪猛攻，先站上300元、旋即挑戰400元，外資圈推波助瀾功不可沒，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，儘管2020年基期相對較高，聯詠在面板驅動IC（DDI）與系統級晶片（SoC）的挹注下，預估2021年營收仍會年增15％。

受惠需求勁揚，瑞信點出，訂價環境對聯詠更為有利，搭配市占提升、產品組合轉佳（SoC、TDDI、OLED DDI）等利多，聯詠毛利率、營業利益率可望擴張2～2.5個百分點。

凱基投顧根據供應鏈訪查發現，在NB與電視加持下，全年大尺寸面板DDI需求維持強勁，製造商供不應求狀況有增無減，直指產業進入「空前榮景」。聯詠憑藉堅強客戶陣容，可望獲得供應鏈的充分奧援，亦能對外轉嫁增加的生產成本，推動獲利增長，因而將推測合理股價升至500元，與高盛證券的510元比肩。

(工商 )