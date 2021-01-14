南韓文觀部共製作三款韓漫口罩，分別印有《梨泰院Class》、《取向狙擊的她》及《TEN》的漫畫角色，三部皆為韓國人氣相當高的作品。如《TEN》觀看點擊率就破1億。(摘自網路)

南韓總統文在寅在國務會議戴上印有人氣韓漫《TEN》角色的口罩，引起不小話題。(摘自南韓文觀部推特)

自疫情爆發以來，戴口罩已成人們生活常態，小小一片口罩，有設計師、圖像創作者助陣，也能是發揮軟實力的利器。如南韓總統文在寅就曾親自在國務會議，戴上印有人氣韓漫《TEN》角色的口罩，引起不小話題。台灣也有口罩廠商與曾二度入選波隆那插畫獎的插畫家陳又凌合作，推出聖誕限定款口罩，銷量破千片。

11月3日是南韓訂定的漫畫日。去年，文在寅結束國務會議時，親自示範戴上韓漫口罩，並表示在疫情下，網路漫畫呈爆炸性成長，韓漫尤為如此，在美國和日本間也獲得很高的評價。因此，南韓文化體育觀光部才特製口罩，支持韓漫產業。

南韓文觀部共製作三款韓漫口罩，分別印有《梨泰院Class》、《取向狙擊的她》及《TEN》的漫畫角色。其中，《梨泰院Class》更因改編為真人影集，成為去年連台灣民眾都熟知的熱門作。文觀部在推特釋出文在寅試戴照片後，即開放限量網路抽獎，藉由粉絲留言、分享，達到廣泛宣傳，讓人人瘋韓漫。

台灣也有口罩廠商看準文創商機。如參與設計的插畫家陳又凌就表示，一開始僅單純認為「可以用到自己設計的口罩滿好玩的」，不料推出後迴響熱烈，「去年疫情一整年下來，大家比較悶一點，生活上受到很多限制，口罩上有些花樣，心情也會好很多。聖誕限定款許多人當禮物送人，像這樣能讓插畫漸漸落實到我們生活中，是滿好的結合。」

陳又凌大學科系鑽研平面設計。真正接觸到插畫的機緣則是源於系上課程，至今投身插畫領域已15年。創作領域廣含書籍、雜誌插圖外，還有商業設計如建案主視覺及寢具設計等。曾出版繪本《奧運》、《台灣地圖》及《會生氣的山》等作品。曾於2015年及2016年入選義大利波隆那插畫獎。

與平面插畫相比，陳又凌表示，因口罩是立體的，繪製設計上也須另外思量車線、尺寸等問題，「我會把圖印出來，折成口罩的樣子，放在臉上比對鏡子看看圖案有沒有呈現在視覺焦點，如鼻子、嘴巴部位上。如圖案跑到下巴，可能就會看不太到，跟平面插畫應用不同。」

繼聖誕限定款完售後，因獲得熱烈迴響，陳又凌又獲口罩廠商邀請，推出新年款口罩，畫上響應牛年的乳牛圖樣，讓防疫也有樂趣。

(中時 )