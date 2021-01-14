汽車業巨擘福斯2020年電動車銷售量出現爆發性增長，儘管銷售量還不到特斯拉的一半，但福斯認為2020年是其在電動車市場的轉捩點，開始要挑戰特斯拉的全球電動車龍頭地位。

福斯周三公布2020年賣出23萬1,600輛純電動車，連特斯拉49萬9,550輛的一半也不到，但跟2019年相較卻成長214％，顯示市場對福斯電動車接受度愈來愈高。

福斯最受歡迎的電動款是掀背車ID.3，去年賣5萬6,500輛，至於轎車e-Golf和小型車e-Up各賣4萬1,300輛和2萬2,200輛。

福斯旗下豪華品牌奧迪的電動休旅車e-tron賣4萬7,300輛，保時捷電動跑車Taycans賣2萬輛。

福斯去年油電車銷售量也年增175％至19萬零500輛。

福斯品牌執行長布蘭德史塔特（Ralf Brandstatter）表示目前進展順利，愈來愈接近成為電動車市領袖的目標，強調2020年是福斯在電動車市出現突破的轉捩點。

特斯拉目前市值逾8,050億美元，是福斯約960億美元的逾八倍。

儘管福斯整體汽車與電動車銷售量是特斯拉的約19倍，但福斯在電動車市占率與技術上都明顯落後，因此計劃在2025年前，投資430億美元發展電動車，要整個集團在2030年推出約七十款純電動車來趕上特斯拉。

除了福斯，其他德國傳統車商也投入電動車市的競賽當中。豪華車商BMW去年純電動車銷售年增13％至4萬4,530輛，油電車也賣出逾14萬8,000輛。戴姆勒旗下豪華品牌賓士，純電動車與油電車合計賣出逾16萬輛。

去年新冠肺炎疫情衝擊整個汽車產業，但電動車銷售量卻大增，跟各國為環保而向民眾提供購買電動車補助政策有關。

像挪威的補助政策，讓電動車比汽油車便宜。值得注意是，去年挪威的奧迪e-tron銷售量超過特斯拉Model 3。

(工商 )