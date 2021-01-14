三星（Samsung）在今日晚間舉辦史上時程最早的Galaxy Unpacked發表會，宣布發表Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。產品組合與2020年相同，而Galaxy S21 Ultra更成為首款支援S Pen的Galaxy S系列手機，略為可惜的是S Pen需要搭配指定保護殼來進行收納，而無法像Galaxy Note系列一樣可將S Pen收在機身之內。

Galaxy S21系列改頭換面 風格大不同

Galaxy S21全系列都採用輪廓切割相機設計，展現一體成型的樣貌。機身背面則採用Phantom幻彩色調加上霧面表面處理，同時呈現繽紛色彩以及消光質感，整體風格相當大膽又別緻，與過往的Galaxy系列手機來對比，有很明顯的區別。Galaxy S21全系列的螢幕，還有Galaxy S21 Ultra以及Galaxy S21+背面都採用康寧Gorilla Glass Victus保護玻璃。

三星正式發表Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。（黃慧雯攝）

Galaxy S21與Galaxy S21+ 外型99%相似

三星Galaxy S21採用6.2吋，Galaxy S21則是6.7吋Dynamic AMPOLED 2x螢幕，皆採O極限全螢幕的設計，支援FHD+解析度120Hz螢幕更新率，可在48-120Hz之間根據手機上所瀏覽的內容智慧動態調節螢幕更新率，達到流暢觀看又能節能的雙重目的。螢幕最高亮度皆為1200nits，且都支援AI護眼模式，可學習使用者的習慣來智慧調節螢幕藍光與螢幕色溫，進一步保護使用者眼部健康。

三星Galaxy S21。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21+。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21+與Galaxy S21皆提供8GB RAM+128GB / 256GB ROM的版本，Galaxy S21+電池容量4800mAh、Galaxy S21電池容量4000mAh。支援無線電力分享、25W閃充，以及快速無線充電。

Galaxy S21 Ultra唯一支持S Pen的款式

三星Galaxy S21 Ultra採用6.8吋Dynamic AMPOLED 2x螢幕，採O極限全螢幕的設計。WDHD+解析度時可支援120Hz螢幕更新率，並可在10-120Hz之間根據手機上所瀏覽的內容智慧動態調節螢幕更新率。亮度自Galaxy S20 Ultra的1200nits提升到1500nits，支援3000000：1對比度，也支援AI護眼模式，可學習使用者的習慣來智慧調節螢幕藍光與螢幕色溫，進一步保護使用者眼部健康。

三星Galaxy S21 Ultra。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra在全球提供12GB RAM + 128GB / 256GB ROM，以及16GB RAM+512GB ROM的版本，電池為5000mAh（與Galaxy S20 Ultra相同）。支援無線電力分享、25W閃充，以及快速無線充電。

Galaxy S21系列相機全面升級

Galaxy S21以及Galaxy S21+皆採用前置1000萬畫素相機，主鏡頭是1200萬超廣角相機、1200萬廣角相機以及6400萬望遠鏡頭的搭配，從背面來看主相機風格是完全一樣，兩者外觀上只能從機身顏色或是螢幕尺寸來分辨。Galaxy S21 Ultra則是搭配前置4000萬畫素鏡頭，主鏡頭則是1200萬畫素超廣角鏡頭、108MP廣角鏡頭以及兩顆分別是1000萬畫素的長焦鏡頭（各支援3倍變焦與10倍變焦），最高仍支援100倍混合變焦的功能。

拍攝功能上，全系列支援8K影片快拍（@24fps）功能，可自影片截取出3300萬畫素高解析相片。Galaxy S21 Ultra前後所有鏡頭都可支援[email protected]錄影。Galaxy S21系列超穩定動態攝影提升至60fps，可拍攝更穩定流暢的影片。相機功能上，一鍵拍錄升級2.0版本，可自行勾選想要的自動影片特效，僅自動生成你需要的格式，另外也可調整一鍵拍錄的秒數（5~15秒），讓你拍攝更隨心所欲。新增的最佳導演模式，則可同時啟用手機上的所有鏡頭，並且可同時看到不同鏡頭的視野，在錄製時，可隨心所欲的切換鏡頭（呈現類似的導播切換鏡頭的效果，切換過程會直接錄製成同一段影片）。同時（錄製前）可以決定是否要啟用前置鏡頭，將攝影師的身影也同時拍攝下來（前鏡頭畫面支援以子母畫面呈現（位置可調整）或者前後鏡頭以分割畫面形式呈現並同時錄影的方式）。

三星Galaxy S21系列新增最佳導演模式，點選進一步的功能選項可以發現。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21系列新增最佳導演模式，可同時開啟所有相機鏡頭，錄影時可進行鏡頭切換。（黃慧雯攝）

此外Galaxy S21系列的高變焦變焦功能，在20倍以上時新增AI防手震（Zoom lock）功能，讓你在拍攝高變焦主體時不需要借重腳架，能以手持拍出更穩定的高變焦照片（高變焦Galaxy S21 Ultra支援至100倍、Galaxy S21以及Galaxy S21則最高支援30倍）。另外，人像模式也更為升級，可後製拍照背景讓你一鍵去背，或是合成背景，調節景深等，讓手機也能拍出媲美單眼的人像照片。夜拍上Galaxy S21 Ultra因為搭載Nona-binning技術，夜拍降噪效果比前一代更為提升，還可自定7-20秒快門時間，輕鬆拍下星空、光軌等高難度照片。

三星Galaxy S21系列皆支援AI防手震（Zoom lock）功能，對比Galaxy S21 Ultra（左）與Galaxy S20 Ultra的100倍變焦手持拍攝照片，可以明顯看出差別。（黃慧雯攝）

Galaxy S21全系列皆支援IP68防水防塵等級，搭配由AKG調教的立體聲喇叭、Samsung Dex，其中Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra額外具備UWB晶片。三款手機皆搭配使用高通最新解決方案的3D超聲波螢幕感測技術，感測面積比先前版本大1.7倍。

Galaxy S21系列與Galaxy S20系列一樣，都支援5G mmWave以及Sub-6GHz頻段，以及EN-DC。Galaxy S21以及Galaxy S21+支援Wi-Fi 6；Galaxy S21 Ultra則支援至Wi-Fi 6E，可實現更高速的網路連線速度。

Galaxy S21系列皆搭載全新八核心處理器，台灣是推出採用Exynos 2100或是高通Snapdragon 888處理器的款式，等候台灣三星公布。在三款手機中，Galaxy S21 Ultra是唯一支援S Pen的款式，採用了Wacom技術，S Pen不需充電即可使用，但因為不支援藍牙，所以不具備Galaxy Note系列中S Pen的遠端遙控、手勢控制等功能，而S Pen感應快捷環上的所有功能在Galaxy S21 Ultra中的S Pen皆可使用（也可將Galaxy Note系列的S Pen用於Galaxy S21 Ultra但是不支援藍牙相關功能）。

Galaxy S21於全球提供紫、灰、白、粉等四色。Galaxy S21+則是於全球推出銀、黑、紫三色。Galaxy S21 Ultra則提供銀、黑兩色。這三款手機預計2021年1月29日開始陸續在全球特定市場上市，台灣將推出哪種處理器版本、哪些容量選項、以及哪些顏色，還有最終價格，都等候台灣三星公布才能確認。

(科技)