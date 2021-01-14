「綠營民眾當街嗆聲萊牛，正面回答、誠懇解釋」

國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，在全省各地獲得熱烈迴響。國民黨台北市議員羅智強不畏低溫，連日在台北街頭步行和演講，甚至走到腳痛也不停歇；而今(14)日羅智強分享影片，指出在街頭開講時，曾有綠營民眾當街嗆聲，但影片中羅智強花15分鐘時間耐心與其解釋，事後羅智強在臉書上表示，他相當敬佩這位朋友，肯與他好好溝通。

影片中，民眾在街頭質問羅智強美牛、美豬等議題，強調國民黨所提出的美豬公投根本就是在無理取鬧，但羅智強花了15分鐘像該民眾詳解何謂萊克多巴胺、民進黨如何昨是今非，並拿出影片佐證；但該民眾在羅智強幕僚拿出民進黨昨是今非的影片給他看後卻開始跳針「國民黨就是舔中」，更呼籲羅智強應該退出國民黨，讓羅智強聽得不禁苦笑。

羅智強在臉書上表示，在街頭被嗆、被罵是家常便飯，比起一些直接用三字經嗆完就走的人，這位阿伯願意停下來質問我、聽我回答15分鐘，羅智強其實很敬佩他，即便他支持民進黨、支持蔡英文，至少他還願意給羅智強機會溝通。

該影片也引發網友討論，留言表示「雖然阿伯激動，但羅議員態度和藹，也把問題重點表達出來了」、「直球對決不閃躲！欣賞強哥的坦然面對」、「標準的冥近洞支持者就只會強詞奪理&硬拗」、「果不其然，講不贏，只好搬出滿滿的台灣價值」、「理性溝通，比民進黨的強辯好多了」、「有太多人被洗腦對一些事物看法扭曲，有人願意聽解釋，就抓住機會，加油」。

(中時新聞網)