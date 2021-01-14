《Don’t Look Up》集結奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐、影后珍妮佛勞倫斯主演。（Netflix提供）

Netflix日前發布2021年最豪華電影片單，一次揭曉即將在新的一年上線70部原創電影陣容，不僅網羅全球影壇最知名、最頂尖的創作者及好萊塢金獎演員，電影更涵蓋各種風格及類型，為全球廣大影迷帶來最頂級的觀影饗宴。

在新片陣容當中最吸引人的莫過於動作驚悚片《Red Notice》，這部是由「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)繼《鬼影特攻：以暴制暴》後再度與Netflix合作，這次聯手「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)以及獲封「全球最受歡迎男星」巨石強森(Dwayne Johnson)，化身藝術品大盜與全球警方展開一場追捕大戰，日前三位主演光是在社群網站貼出電影殺青照，就狂吸超過600萬網友湧入按讚，足見觀眾的期待程度早已破表。

去年才以動作爽片《驚天營救》創下Netflix收看新高紀錄的「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，今年將推出《Escape from Spiderhead》，以全新的超帥氣形象與觀眾見面。此外，好萊塢爆肌男神「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)也將以新片《Sweet Girl》加入Netflix的大家庭。

由《正義聯盟》導演查克史奈德(Zack Snyder)執導的新片《活屍大軍》(Army of the Dead)，將整個拉斯維加斯變為活屍地獄，且看戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)如何殺出重圍、解決危機。奧斯卡影后荷莉貝瑞(Halle Berry)的首部執導作品《Bruised》，以及甫以舞台劇《漢密爾頓》魅力席捲全球的好萊塢才子林曼努埃爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的首部執導電影《tick, tick… BOOM!》，也將登上串流播映。

此外，Netflix上備受觀眾喜愛的青春愛情電影《公主鬧雙胞》、《親親小站》確定將於今年推出續集。而金獎編劇亞當麥凱(Adam McKay)的全新喜劇片《Don’t Look Up》，找來李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)主演，光是兩人以全新造型登場，就讓全球影迷為之瘋狂。

(中時 )