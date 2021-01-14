「我們時間不多，要把握未來3年。」外貿協會董事長黃志芳今天宣示協會年度重點目標，要把握時間彎道超車，協助國內產業打造自駕車、電動車供應鏈生態系。10月先舉辦2035年E-Mobility Taiwan(台灣國際智慧移動展)，不僅只是做展覽，還要引進國際資本與大廠參與。

貿協今舉行2021年度記者會，公布今年工作重點，將鎖定電動車市場爆發商機，強化5G、車聯網、衛星通訊、電子業成長動能。

這場「2035E-mobility taiwan」核心，黃志芳說明，會同時結合展覽、論壇、實際體驗，以電動車、自駕車為核心概念出發，探討2035年移動新概念。至於以E-mobility為主題，而非EV(電動汽車)，是希望除了傳統電動車、電機電池電控外，還包括自駕系統、通訊、車聯網IOV、5G，甚至將來還有人車溝通服務軟體、共享平台在內。

在電動車大爆發趨勢下跳進來，黃解釋並非跟潮流，構想已有一年多。起源於當時長春化工總裁林書鴻找他去辦公室聊天，這家公司製造的是鋰電池必須之銅箔，被電動車大廠特斯拉、LG等大廠使用，當時林看到未來電動車需求爆炸成長，建議要比照當年台積電，成立鋰電池國家隊，促使他加以思考 。

黃志芳強調，除了展覽，也會鏈結矽谷、華爾街，導入國際資本市場，並邀請國際大廠參加，再透過數位行銷，將電動車與自駕車產業與國際鏈結，建構台灣移動科技生態系，打造台灣品牌，搶占話語權。「台灣產業必須整隊，迎頭趕上」。

他直言，我們缺少電動車整車大廠，有國際能見度比較不夠缺點。但台灣軟硬體實力成熟，最近幾年台灣在電動車生態系中，電機電控、車聯網方面都有優秀表現，電子業也成為世界重要車廠供應商，有很多新創團隊投入相關研究。

在鴻海去年推出MIH電動車開放平台後，黃志芳認為，要乘這個機會建立產業生態系，提高國際能見度，才能彎道超車。「我們時間不多，要把握未來3年，一定要把握，這是台灣不能錯失的機會！」

貿協6月會先舉辦Demo Day，為下半年E-mobility展覽暖身。這場會廣發英雄帖，邀請新創與大學團隊好手參加評選，共同為未來人類新移動方式提出解決方案，有機會被國際新創資金看上。

(中時 )