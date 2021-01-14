總統力挺蘇揆 支持蘇院長繼續衝、繼續拚 22:512021/01/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （摘自總統臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌就任二週年，蔡英文總統今在臉書再度力挺蘇貞昌，總統表示，「我很感謝蘇院長和他帶領的行政團隊，更支持蘇院長繼續衝、繼續拚。」 蔡總統不僅在臉書力挺蘇貞昌，更分享蘇貞昌兩年來的成績網址連結。 總統晚間臉書指出，這兩年來，她和蘇貞昌院長一起打拚，度過了很多難關，也克服了很多挑戰。「我很感謝蘇院長和他帶領的行政團隊，更支持蘇院長繼續衝、繼續拚」。 總統強調，「我們一起努力，讓國家繼續向前進！」 北榮院長許惠恒接任 蘇揆：約見前沒見過 蘇內閣秀政績 呂謦煒嗆：民怨烽火遍地還自我感覺良好？ (中時 ) #蔡英文 #蘇院長 #總統 #蘇貞昌 #力挺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普遭彈劾之際 蓬佩奧力挺：他應獲諾貝爾和平獎 12:052021/01/14 國際 蘇揆就職滿2年 時力：居住正義、交通安全還要加油 17:552021/01/14 政治 與克拉芙特視訊聊天 總統：讓世界知道臺灣是重要夥伴 15:232021/01/14 政治 回應萊豬進口 蘇揆辯：開放萊豬沒有任何突襲 17:102021/01/14 政治 敗選者聯盟7決策反擊 蘇揆尚圖護國團隊未完待續 12:532021/01/14 政治 柯建銘轉述蘇揆談萊豬 ：水龍頭都關了國民黨還在拿抹布擦地 20:352021/01/14 政治 蘇揆證實拜會林崑海：但跟派系無關 17:442021/01/14 政治 蘇揆：政府沒有討論開放福島核食 21:032021/01/14 生活 上任2周年茶敘 蘇揆：目前沒有內閣改組、沒想選總統 16:422021/01/14 政治 蘇揆：萊豬沒有進口 就像水龍頭已經關起來了 21:402021/01/14 財經 蘇揆還可以衝：目前沒有內閣改組打算 16:252021/01/14 政治 政治熱門新聞 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 美駐聯大使訪台飛機盤旋4小時？專家爆3大不尋常 - 政治 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 美駐聯大使不來台改和蔡總統視訊 陳揮文兩字突飆出口 - 政治 克拉芙特不來民進黨狂甩鍋 李艷秋打臉：國民黨有那麼神？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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