行政院長蘇貞昌就任二週年，蔡英文總統今在臉書再度力挺蘇貞昌，總統表示，「我很感謝蘇院長和他帶領的行政團隊，更支持蘇院長繼續衝、繼續拚。」

蔡總統不僅在臉書力挺蘇貞昌，更分享蘇貞昌兩年來的成績網址連結。

總統晚間臉書指出，這兩年來，她和蘇貞昌院長一起打拚，度過了很多難關，也克服了很多挑戰。「我很感謝蘇院長和他帶領的行政團隊，更支持蘇院長繼續衝、繼續拚」。

總統強調，「我們一起努力，讓國家繼續向前進！」

(中時 )