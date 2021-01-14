美國總統當選人拜登預計14日傍晚公布最新紓困方案細節，據消息人士透露，拜登團隊有意推出規模約達2兆美元的計畫。鑑於民主黨在國會的席次僅勉強過半，意味著大型紓困案可能無法輕易過關。

一名熟知內情的議員表示，拜登團隊的策略是將紓困案規模設在「最高目標」，不過金額最終仍有可能修改。紓困案內容包括大額現金支票，重金援助州和地方政府，例如協助新冠肺炎疫苗配送和其他緊急支出，以協助深受疫情衝擊的民眾。

將在拜登主政期間掌理國家經濟委員會的狄斯（Brian Deese），13日在會議中表示，最新紓困案將包含2,000美元現金支票，以及失業保險等其他援助計畫。

民主黨雖然掌控參議員與眾議院，但席次僅占「微弱多數」，且共和黨一直無意通過規模數兆美元的紓困計畫。

美國國會在2020年12月通過的紓困案，內容涵蓋發放600美元紓困金。大部分的民主黨員認為，新政府的優先要務是將紓困支票由600美元調升至2,000美元，不過黨內並非完全意見一致。

美國2020年12月非農業就業人口意外減少14萬人，終止連續7個月的增加紀錄，加重美國政府擴大援助失業民眾的壓力。

共和黨與民主黨就前一輪紓困案進行協商時，便抗拒民主黨的部分提案，例如援助州政府，原因是疫情對州預算的影響並沒有預期大。

此外，並不是所有民主黨員都支持新一輪的現金紓困計畫。西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）在受訪時透露，他就不支持前次紓困案發放2,000美元現金支票，因為統計數據並未顯示，該項補助能提振經濟和創造就業。

拜登打算一上任就推出大型紓困案，反映對抗疫情和振興經濟將定調他入主白宮第一年的政績。

(工商 )