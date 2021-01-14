不少情侶在正式交往前，會經歷一段曖昧時期，這時約彼此出門，是讓感情升溫的好方法。一名網友表示，自己在交友軟體上結識一名理想對象，起初，他便和對方表明自己從事務農工作，日前，他邀請對方到自家的草莓農場參觀，見面後，男子見桌上有盒草莓便詢問，「可以請我吃嗎？」原PO表示那是客人的，旁邊有NG的可以吃，沒想到對方回了一句「小氣鬼」後，就用上廁所為由默默飄離現場，事後還將自己封鎖。

原PO昨(13日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，他在交友軟體上和一名網友搭上線，「之前就有跟他聊到我是務農的，他聽到我有種小番茄跟草莓一直說好酷，要找一天來參觀，就在昨日他終於來了！」碰面時2人聊的相當開心，後來對方在桌上發現一盒草莓，便開口詢問，「可以送我，或是請我吃嗎？」

但那盒草莓是客人事先預訂的，原PO只好回絕並表示，「旁邊有NG的草莓，可以請你吃」。沒想到對方卻回應，「小氣鬼，這樣不行喔！」原以為只是在開玩笑，2人還繼續聊了10多分鐘，這時對方以想上廁所為由離開現場，結果半個小時過去，原PO等不到對方，打開交友軟體想關心一下，這時卻發現自己慘遭封鎖，讓他相當無奈，「真的是我太小氣嗎？用草莓看清一個人」。

荒唐遭遇讓不少網友笑翻，「原來真的有尿遁這一招」、「聽過憑實力單身，但是第一次聽到憑草莓單身的」、「我可以當你朋友，吃NG的！而且絕對不會封鎖你」。不過還是有網友認真分析，安慰原PO，「看的出對方喜歡貪小便宜，還好草莓救了你」、「這不是小氣問題，那個人只是來騙吃」、「用一盒草莓看清一個人，真的太便宜了」、「覺得他只是想佔你便宜！都告知是客人要買，旁邊NG的可以吃，還怪人小氣」、「還是其實他是異性戀」。

(中時新聞網)