由有「臉蛋天才」封號的車銀優、文佳煐、黃仁燁主演的浪漫愛情韓劇《女神降臨》熱播中，最新劇情進度大躍進，在韓劇第八集親吻定律下，車銀優飾演的學霸校草「李修豪」終於抓到機會向文佳煐飾演的「任朱靜」愛的告白，心動吐真情「我喜歡的人，是妳」，隨後就一把攬住對方脖子、霸氣送上初吻，讓文佳煐不可置信直呼「這不是隱藏攝影機嗎、不是在做夢吧！」

車銀優還親手替她戴上定情項鍊，甚至兩人在練柔道 時文佳煐被車撂倒，用手扶她頭避免撞地，上演「柔道咚」情節，令人心動不已又甜蜜的劇情，助最新一集收視率破4，開出全國收視率4.265％，再次刷新該劇最高收視率記錄，討論度居高不下。

劇中車銀優和文佳煐在甜蜜初吻後，展開幸福的戀愛，但文佳煐擔心自己和校園男神交往，成為全校女生公敵，於是兩人約定好談起校園「地下戀愛」，但曝光危機仍然四伏，少根筋的文佳煐還一度手滑誤傳她和車銀優的「親密合照」給班上大聲公同學，讓她嚇得連忙奪走同學手機刪照，才化解戀情「見光死」危機。

最新一集中，車銀優和文佳煐大談青澀戀曲，讓支持女主角情定「修豪派」的觀眾看得過癮，但站隊男二「書竣派」的粉絲也不用傷心。文佳煐在劇中巧遇黃仁燁飾演的野性美男「韓書竣」當模特兒打工、拍時尚寫真，意外發現他校園以外的帥氣模樣，185公分長腿優勢完美發揮，文佳煐也誤打誤撞加入一起拍攝情侶寫真。黃仁燁一時把持不住感情、假戲真做，一把摟對方進懷裡，兩人的臉更是差不到一公分就接吻。

由於劇中兩位男主角車銀優、黃仁燁都各有帥氣特點，讓觀眾分歧成「修豪派」和「書竣派」，彼此爭論不休。有趣的是，《女神降臨》漫畫原著作者貓咪（Yaongyi）也是電視劇版本的忠實粉絲，她日前在IG限時動態中透露，自己現在迷上了飾演韓書竣的黃仁燁，「看了電視劇後就成了『書竣派』，個性上的反差真的很……，是性感又很甜的那種。」原著作者意外加入粉絲論戰，讓該劇更添話題。《女神降臨》每週四、五在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )