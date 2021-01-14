美國德州1家沒沒無聞的醫療設備公司，因為全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的1則推文，使得該公司在3個交易日內飆漲6350%。

由於馬斯克在本月7日在推特發文，呼籲使用加密通訊軟體「Signal」，結果就許多投資人跑去買「 Signal Advance」的股票，導致該股暴漲。Signal Advance原為低於1美元的水餃股，7日收盤價僅0.6美元，但在投資人一窩蜂湧入後，該股一度在24小時內飆漲近1500%，截至11日的收盤價更飆至38.7美元，代表股價在3個交易日飆漲近6350%。

《雅虎財經》報導，儘管這可能是Signal Advance生涯中，只會出現1次的盛況，但該公司的內部股東及投資者仍未打算出售任何股票。Signal Advance發言人周三透過電郵表示，2021年1日7日至12日的股價飆漲期間，公司內部高層及股東都沒有出售任何股票。

然而，馬斯克推文所指，其實是推薦使用一款名為「Signal」的通訊應用程式，與Signal Advance這家公司無關，後來Signal Advance股價已自11日的投機高點驟跌880%，周三（13日）收盤下跌15.7%至每股8.43美元。

(中時新聞網)