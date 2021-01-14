藝人阿翔（陳秉立）和妻子Grace挺過之前不倫戀風波，Grace曾受訪坦言滿意現狀，並聊到在育兒方面，夫妻倆因為不同調，曾被對方虧是豬隊友，昨（13日）Grace更透露接女兒放學不小心遲到，沒想到被女兒狠狠吐槽，讓她完全傻眼。

Grace 13日在IG透露，在內湖上完花藝課後，迫不及待要去市區接女兒放學，但當時正值下班車潮，加上不熟路況迷路，讓她遲到了30分鐘，原本心裡還擔心孩子等不到媽媽會害怕，沒想到接到女兒後，對方第一句話竟是：「為什麼這麼久？我以為，我以為..妳忘了接我回家，而且妳絕對是忘了！」讓Grace聽了不禁傻眼直呼：「我到底在孩子心中是什麼形象啊」，逗樂不少粉絲。

Grace和阿翔育兒觀念不同。（圖／中時資料照）

事實上，Grace之前接受《中時》專訪，就曾透露自己送小孩上學遲到機率超高，反而阿翔從不遲到，她甚至還被老公語重心長提醒：「這樣有點超過了。」並分享有次大女兒小泡芙喊著上學遲到，Grace驚醒看到已8點半，竟對女兒說：「那再睡一下，反正已經遲到」，讓她反被女兒教訓「沒媽媽這樣子當的」，接著返家還向爸爸告狀，夫妻育兒標準不一，常讓阿翔無語。

另外，Grace也提到在家是阿翔扮黑臉，她扮白臉，有次阿翔要求女兒要在隔天家庭旅遊前寫完功課，但女兒吃完飯忘了時間，Grace眼看已到就寢時間，便心軟讓女兒回來再寫，讓阿翔氣得跳腳地說：「沒人這樣教小孩的！」

(中時新聞網)