三星（Samsung）在史上最早的Galaxy Unpacked發表會中，同步揭曉了全新的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro。今年的Galaxy S21系列不僅盒內沒有充電器（有附上充電線），也取消了有線耳機，對於消費者來說，或許將是好好思考是否要入手無線耳機的時刻。

三星引述IDC最新數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量在2020年Q3成長35%，同期三星真無線藍牙耳機的銷售成長為業界平均近兩倍。以在台成績來說，2020年台灣三星穿戴

式裝置與2019年同期相比，銷售額亦成長50%；其中Buds系列銷售額成長超越80%。在此基礎上，三星今年持續推出了全新的Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機，以全面進化功能亮麗登場。

Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機，搭載AKG調校11mm驅動單體、3麥克風，提供立體的音質表現與良好的通話體驗。升級IPX7防水等級，耳機使用上更令人放心。Galaxy Buds Pro透過3麥克風以及全新的抗風噪功能，可以減少風切聲，阻隔高達99%的外部噪音，提供更好的聆聽體驗與通話品質。

其智慧ANC降噪功能，不僅可以阻絕99%噪音，更是可調式ANC。舉例來說慢跑時，為了安全的緣故，在需要可以聆聽到一些外在聲音，即可調整降噪音程度，讓自己跑步時可聆聽到一些環境音，讓路跑過程更安全。另外支援全新語音偵測（convation mode），當偵測到對話時，可以自動關閉ANC。舉例來說原本有開啟降噪，但若在需要與身邊的友人談話時，Galaxy Buds Pro偵測到對話情況便會切換到環境音效，待對話完畢後又會主動切換回ANC效果。

借助杜比頭部追蹤技術，Galaxy Buds Pro搭配GalaxyS21系列使用(以及OneU3.1(含)以上軟體版本的手機和平板)，能感受劇院級的3D環繞音場效果。Galaxy Buds Pro也是唯一支援全新 Auto Switch功能的Buds耳機，在登録相同三星帳號行動裝置間・GalaxyBuds Pro可偵測使用者當下收聽音訊設備，並自動切換音訊播放。例如使用平板看影片途中接聽手機來電、或透過手機聆聽音樂、到家後開啟平板追劇，皆可無縫切換與銜接。

搭配GalaxyS1系列專業錄影模式新增多重麥克風收音功能・可支援手機及藍牙耳機同時

音，透過Galaxy Buds Pro可以清晰收錄被拍攝者音源，同時手機可以收錄周圍環境音 ，讓影片製作更得心應手。

Galaxy Buds Pro搭配充電盒可具備最長28小時電池續航力，且充電5分鐘即可暢聽1小時。機身以夢幻霧面質感充電盒搭配鏡面拋光耳機來呈現，相當搶眼。Galaxy Buds Pro將自2021年1月15日起陸續於全球特定市場販售，台灣將於1月於各大通路上市，共推出「星魅紫」、「星魅黑」、「星魅銀」三種顏色，定價NT$6,990，1月21日至3月31日購買即贈透明保護殼。同時，Galaxy Watch Active2亦同步換上新裝，40mm鋁製版本將推出星魅紫新色，單機建議售價NT$7,990，1月21日起於全台各大通路上市。

(科技)