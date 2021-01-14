台灣大哥大致力於提升門市服務，繼去年底獲得台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）頒發「傑出店長」殊榮後，今年開春再獲捷報，連續第9年獲得瑞士SGS Qualicert國際服務驗證。

台灣大表示，台灣大發揮「Digital DNA」涵養，秉持創新、真心、誠心、熱心、同理心的「5心級服務」，已落實到門市人員的日常工作中，受到廣大客戶的肯定。

台灣大哥大總經理林之晨表示，門市是連結新客戶、服務老客戶的重要場域，第一線的服務人員不僅能最直接地展現台灣大的專業與熱忱，同時也能傳遞品牌價值，提供最主動的諮詢、最有溫度的體驗，同時還有最多元全面的服務，是襄助台灣大進步的原力，期許門市人員持續用主動積極的態度，協助顧客解決問題。

由國際知名瑞士SGS公司所認可的Qualicert服務驗證，是可供企業或組織檢視第一線服務人員品質的驗證制度。台灣大自2013年導入SGS Qualicert驗證後，連續第9年獲得認證，認證範圍包含北中南全省700多家直營及加盟門市，檢核標準包含門市整體服務、人員應對進退、需求探詢，以及商品點交、收款服務、申裝/異動服務，還有客訴處理等，都獲得SGS神秘客的好評。

進入5G時代，台灣大表示，將持續為客戶「Open Possible能所不能」。舉例來說，台北八德門市人員林子芯面對客戶詢問5G申辦業務時，除了詳細說明搭配方案外，並主動提供七日免費5G網路試用，同時協助確認顧客住家周邊5G訊號狀況。另外，台南仁和門市人員蔡佳秀遇到客戶欲辦理信用卡付款變更時，亦主動貼心教導對方下載台灣大App，並進入頁面手把手教學如何操作信用卡付款變更作業，免去紙本作業，讓客戶大讚細心，既符合環保也替公司加分。

(工商 )